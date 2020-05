1 op 7 vrouwelijke ambtenaren slachtoffer van seksuele intimidatie

Een op de zeven vrouwelijke ambtenaren onder de 35 heeft last van seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen tegen werknemers in de publieke sector, dat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft laten uitvoeren.

Volgens het rapport verdient de MeToo-beweging, die sinds 2017 seksueel wangedrag aankaart, aandacht bij het Rijk. Volgens Knops onderstrepen de resultaten „het belang van een zerotolerancebeleid”.

Inmiddels is de mogelijkheid voor ambtenaren om te praten met een vertrouwenspersoon meer onder de aandacht gebracht, schrijft de staatssecretaris. Ook worden er workshops aangeboden om ongewenste omgangsvormen te herkennen. Hier hebben tot dusver tweehonderd mensen aan deelgenomen.

Andere vormen van intimidatie

Het rapport richtte zich ook op andere vormen van ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden, zoals pesten. Ongeveer 15 procent van alle ondervraagden meldde verbale agressie. Ook pestgedrag (13 procent) of intimidatie (9 procent) werden genoemd.

De meeste klachten gingen over niet-collega’s, zoals klanten of burgers. De helft van de werknemers die dagelijks klantcontact heeft, meldde last te hebben van verbale agressie. Meer dan 30 procent van de ambtenaren had te maken met intimidatie en bedreiging.

Voldoende

Bijna 10 procent gaf aan weleens gediscrimineerd te zijn. Volgens het rapport kon niet worden onderzocht of dit werd gedaan door collega’s of externen.

Meer dan 80 procent van de ondervraagden zei dat de organisatie voldoende doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. Bijna 40.000 medewerkers hebben meegedaan aan het onderzoek.

In 2018 kwam in een ander onderzoek naar voren dat ook in de Tweede Kamer vrouwelijke medewerkers last hebben van intimidatie.

