Wetenschap is erachter hoe de beste thuiswerkplek eruit ziet

Heb je een kantoorbaan en moet ook jij thuiswerken? Dan is de kans op klachten waarschijnlijk een stukje groter dan op kantoor. Zo werk je thuis verantwoord.

De tijden van een babbeltje bij de koffieautomaat, (overbodige) vergaderingen en sprankelende kantoortuinen lijken inmiddels tot een ver verleden te behoren. Er komen tijden dat je collega's weer in het echt zult zien, tijdens meetings niet meer hoeft te vragen of iemand je kan horen. Tot die tijd moeten velen van ons het met een thuiswerkplek doen. Hoe doe je dat verantwoord doet, is soms knap lastig. Gelukkig zijn er een aantal wetenschappelijk onderbouwde tips.

Kijk kritisch

Zonder ergonomische stoelen, een bureau dat op de juiste hoogte staat en een beeldscherm dat eigenlijk te laag staat, is de kans op klachten als rsi, rugklachten en zelfs maagzuur een stuk groter. Een groep onderzoekers in verschillende vakgebieden, heeft gekeken naar wat je omgeving met je doet. „Volgens mij ziet iedereen hoe belangrijk je omgeving is", zegt Dr. Lindsay McCunn, psychologieprofessor aan de Vancouver Island University volgens Esquire. „Kijk kritisch naar je huis of je er gezond kunt werken."

Zo is het advies je territorium af te bakenen. McCunn adviseert om onderling afspraken te maken wie waar gaat werken. „Sommige mensen kunnen overal werken, de ene dag in de keuken en de volgende dag in de woonkamer." Terwijl anderen juist het liefst op één en dezelfde plek werken. Daarom zijn de afspraken belangrijk.

Planten en frisse lucht

Heb je je plek gevonden? Mooi. Bestel een berg planten, want een groene omgeving is de volgende tip. „Veel groen om je heen zorgt ervoor dat je stressniveau lager wordt." Ze wil benadrukken hoe belangrijk de natuur in je werkdag is. Je wordt er niet alleen minder gestrest van, ook krijg je meer energie en ben je scherper.

Op video heeft het al effect. „Als je in volledige quarantaine zit of niet naar de natuur kunt, kijk dan natuurfilms op YouTube of speel natuurgeluiden als vogels of watervallen af. Dat heeft al een positief effect." Zet je werkplek daarbij ook nog eens dichtbij een raam als dat mogelijk is. Je krijgt daglicht én frisse lucht. Win-win.

Hoge laptop

Ook je bureau zal eraan moeten geloven. Investeer in een goede stoel als dat financieel mogelijk is. Als dat niet kan, adviseert McCunn een rechte stoel in plaats van een stoel of bank waar je in hangt. Je zit beter en dat voorkomt klachten. Zorg dat je beeldscherm op ooghoogte staat zodat je niet steeds naar beneden hoeft te kijken. Je hoeft hiervoor geen standaard te kopen, een stapel boeken werkt ook. Wil je een tijdje staand werken? Zet dan een kruk op je tafel om je werkplek te verhogen. Idealiter met een los toetsenbord die je op een lagere kruk kunt zetten zodat je armen niet onnodig hoog in de lucht zweven tijdens je werkdag.

Mocht je kunnen of willen investeren in nieuwe meubels, ga dan voor ronde vormen. „Ronde vormen zijn vaak rustgevender. Maar mensen die thuis werken, voelen zich soms iets té relaxt en rustig. Mocht dat zo zijn, ga dan voor hardere, rechte vormen."