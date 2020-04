Unieke resetkans: steden kunnen transformatie ondergaan

Door het coronavirus zijn er tientallen landen en honderden steden (voor een groot deel) in lockdown gegaan. Dat zorgt er ook voor dat er op een aantal plekken flink nagedacht wordt over de invulling van de stad.

Onder andere in Milaan gaat er deze zomer al een transformatie plaatsvinden. De stad die in het zwaar getroffen Lombardije ligt, heeft aangekondigd dat er zo'n 35 kilometer aan weg zal worden verbouwd, zodat de stad toegankelijker wordt voor voetgangers en fietsers.

Autogebruik

Die wijziging heeft deels te maken met het creëren van benodigde ruimte, omdat het virus na deze zomer niet zomaar weg zal zijn, maar het past ook in de langeretermijnvisie van de stad. „We zijn al jaren bezig om het gebruik van auto's terug te dringen", zegt locoburgemeester Marco Granelli tegenover The Guardian. Door die aanpassingen hoopt de stad bars, restaurants en ook kunsthallen straks weer te kunnen openen. „Wanneer dit voorbij is, hebben steden die hun economie hebben verdedigd een voordeel. Milaan wil dan in die categorie zitten."

Volgens transportexpert Janette Sadik-Khan, die meehelpt met het ontwikkelen van nieuwe plannen in steden als Milaan en het Colombiaanse Bogota, is de modestad goed bezig en kan het een voorbeeld zijn voor andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld New York waar ze lang werkte. „Veel steden - en soms zelfs landen - hebben hun identiteit ontleend aan hoe zij met historische gebeurtenissen zijn omgegaan. Zowel op politiek als sociaal gebied. Milaan is bezig om een mooi voorbeeld te worden van hoe je een stad kan resetten. Het is een unieke mogelijkheid om met een frisse blik naar de straten te kijken en te zorgen dat zij voldoen aan wat we voor ogen hebben. Dus niet alleen straten die in dienst zijn van auto's die snel van A naar B kunnen, maar straten die het voor iedereen veilig maken om te doorkruisen."

Tijdelijke veranderingen

Sadik-Kahn kijkt dus ook in Bogota mee naar hoe de stad zich kan herindelen. Het is een van de vele steden, die nu kijken naar hoe ze hun straten anders kunnen gebruiken, al gaat het in Vancouver, Boedapest, Dublin en Berlijn momenteel vooral om tijdelijke maatregelen, zo lijkt het. In Milaan lijken de plannen al definitiever hun impact te gaan hebben. „Eigenlijk was dit ons plan voor 2030, maar het is 2020 geworden. In plaats van te denken aan de toekomst, moeten we denken aan het heden."