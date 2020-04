RIVM: 134 sterfgevallen door corona, 447 extra ziekenhuisopnames

Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden, is met 134 gestegen naar 1.173. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dagelijkse update.

Verder zijn er 447 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het COVID-virus. Het is niet duidelijk hoeveel van hen al ontslagen zijn. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Het aantal nieuw gemelde besmettingen is 1019. In totaal zijn er nu 13.614 besmettingsgevallen bekend. Daarvan zijn 5.159 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 1.173 mensen zijn eraan overleden. Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Effecten van de maatregelen

De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Er zit een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat het overlijden wordt gerapporteerd.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Zonder de maatregelen zou het aantal patiënten volgens het RIVM veel harder stijgen. De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Werkelijkheid ligt hoger

Doordat lang niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen en overlijdenden hoger. Wanneer iemand geen ernstige klachten heeft, wordt hij of zij niet getest. Ook als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.

Wel denkt het RIVM te zien dat de besmettingsgraad van het virus minder wordt. Dat vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmorgen aan de Tweede kamer. „Maar het volhouden van de maatregelen is cruciaal", benadrukt Van Dissel.