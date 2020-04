Politie grijpt in op feestjes in Brabant, samenscholing in Arnhem

De politie heeft zaterdagnacht toch weer op diverse plekken moet ingrijpen, omdat er feestjes werden gevierd. Zowel in Breda, Arnhem als Middelbeers waren er veel te veel mensen bijeen.

Vooral in Breda werd er groot uitgepakt. Voor het feest was er zelf een dj ingehuurd en ook was een lichtshow aanwezig. „Bizar en heel erg dom", zo wordt de politie geciteerd door Omroep Brabant. „Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!"

Hoe onwerkelijk de situatie was, kon de agent met een zin duidelijk maken. „Een straat verderop was ambulancepersoneel op dat moment bezig met een patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus."

Middelbeers

Een goede veertig kilometer verderop was het ook raak in Middelbeers. Zo liet een wijkagente weten. Volgens haar waren er bij iemand thuis meer dan tien jongeren aan het feesten. „Dat is strafbaar, zelfs op privéterrein. #noodverordening", twittert ze.

Ook buiten Noord-Brabant waren er problemen. Zo moest de politie in Arnhem flink ingrijpen, twittert burgemeester Ahmed Marcouch. „Het ging de hele dag goed. Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade het samenscholingsverbod te schenden. 25 personen kregen een proces verbaal en 1 aangehouden voor belediging."