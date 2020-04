Meer besmettingen in New York dan in Italië en Spanje

De staat New York telt relatief de meeste coronabesmettingen ter wereld, volgens een vergelijking van persbureau Reuters. De staat met circa 20 miljoen inwoners heeft woensdag 149.316 besmettingen geregistreerd.

Dat is meer dan het zwaarst getroffen land buiten de VS: Spanje heeft er 146.690 geteld, daarna volgt Italië met 139.422 vastgestelde gevallen. In deze telling wordt de zwaar getroffen staat New York vergeleken met de eveneens zwaar getroffen Europese landen Spanje en Italië. Die hebben allebei veel meer inwoners dan New York.

Dalend aantal opnames

Bijna een derde van alle gevallen in de VS zijn in de staat New York vastgesteld. De stad New York geldt als het epicentrum van het virus in de VS. De gezondheidsautoriteiten in het land hebben deze week bestempeld als de piek van het aantal sterfgevallen. Alleen al op dinsdag werden in de VS in 24 uur 1900 sterfgevallen gemeld. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft woensdag wel gezegd dat het aantal mensen dat met coronaverschijnselen opgenomen wordt nu daalt. In de staat zijn tot dusver meer dan 6200 patiënten aan de gevolgen van het virus bezweken.

Cuomo heeft woensdag opgedragen de vlaggen in de staat halfstok te hangen. Hij vergeleek de gevolgen van het virus met de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Daarbij verloren in de stad New York circa 2800 mensen het leven. Cuomo zei dat hij nooit had gedacht een grotere ramp in New York mee te zullen maken.

Recordaantal doden VK

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 938 gestegen naar 7.097. Het Britse ministerie van Volksgezondheid liet dat woensdag weten. Het is de grootste stijging tot nu toe. Van de ruim 232.000 mensen die werden getest, is bij meer dan 60.000 het virus vastgesteld.

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldde het Duitse persbureau DPA op basis van informatie van de deelstaten. Aan het eind van woensdagmiddag telden die bij elkaar 2007 fatale aflopen. Dat was dinsdag rond hetzelfde tijdstip 1747. Het aantal vastgestelde infecties steeg van 101.700 naar 107.700.

De meeste patiënten tellen de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en Beieren in het zuiden van Duitsland. In Noordrijn-Westfalen zijn inmiddels 408 mensen overleden door het virus terwijl 22.600 besmettingen zijn vastgesteld. In Beieren stierven 589 mensen en zijn meer dan 28.000 mensen aanwijsbaar geïnfecteerd.