Johnson in opperbeste stemming na verlaten ic en ook Trump is blij

Op dezelfde avond dat Groot-Brittannië minuten lang klapte voor hun zorgpersoneel #ClapForOurCarers, werd de premier van de ic ontslagen.

Het was best even spannend welke kant het op zou gaan, maar zoals vaker in zijn leven, is het lot hem gunstig gestemd. Britse premier Boris Johnson heeft donderdagavond de intensive care verlaten. Hij wordt tijdens de volgende fase van zijn herstel nauwlettend in de gaten gehouden, meldt de woordvoerder van Johnson.

De 55-jarige premier testte vorige maand al positief op het coronavirus. Hij ging aanvankelijk in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had hoge koorts, moest hoesten en belandde maandag op de intensive care.

Johnson lijkt inmiddels aan de beterende hand. Hij is volgens zijn woordvoerder in een „bijzonder goed humeur". Johnson is voor zover bekend de eerste regeringsleider met Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt.

President Donald Trump, zelf ook getest op het virus, uitte zijn blijdschap over het positieve herstel van zijn Britse kompaan op Twitter.