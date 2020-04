Hoera: jarige kinderen uit Dordrecht krijgen kaartje van burgemeester

Jarig zijn in deze tijd is niet bepaald een kinderfeestje, maar een schrale troost voor jarige basisschoolleerlingen uit Dordrecht: de burgemeester stuurt iedereen een verjaardagswens.

„Het is een gekke tijd hè? Helaas even geen school, dus ook geen traktatie aan de meester of juf en klasgenootjes", schrijft burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff aan alle jarige basisschoolkinderen. Niet in een mail of op social media, maar op een persoonlijk verjaardagskaartje, dat door de bus bij de jarig job gaat. Een kaartje met vrolijke ballonnen en een herkenbaar stadsbeeld van Dordt erop, binnenin de wens van de 100ste burgemeester van deze Zuid-Hollandse stad.

„Nog even volhouden. Over een tijdje speel je weer lekker op school met je klasgenootjes en mag je weer wat vaker op bezoek bij bijvoorbeeld opa of oma", schrijft hij ook. Waarom hij dit doet? Hij zegt het in de kaart. „Je verjaardag vieren gaat nu even anders. Misschien heb je minder visite dan vorig jaar. Daarom stuur ik je graag deze kaart om je extra in het zonnetje te zetten."

„Een klein gebaar in deze bizarre tijd", twittert hij over de actie. De reacties zijn positief: „Top Wouter" inclusief duim omhoog. „Superleuk dat je dit doet." Toch is er ook iemand die meent dat hij niet zelf kaartjes zou moeten schrijven. „Beste Wouter, de gemeente doet veel goed tijdens deze crisis. Maar dit lijkt me toch gewoon een prima taak voor de juf en meester. Of eventueel de portefeuillehouder? Maar juf of een meester lijkt me beter!" Of toch echt de burgemeester, als het aan de burgemeester ligt. „Ben ook burgervader van verdrietige schoolkinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. Niks mis mee om samen met college en raad bij hen een hart onder de riem te steken." Al zijn er ook altijd weer de pechvogeltjes die nét achter het net vissen. „Vriendje van zoon was gisteren jarig..."