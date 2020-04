Eerste mondkapjes vanuit China aangekomen in Nederland

Het lijkt erop dat in een paar van de hevigst door het coronavirus getroffen gebieden ter wereld het ergste stilaan achter de rug is. Onder andere in Frankrijk, Italië en New York zijn er positieve signalen.

Zo is het dodental door het coronavirus in Italië zondag minder hard gestegen dan een dag eerder. Zondag werden 433 doden gemeld, tegenover 482 op zaterdag. Het geregistreerde aantal doden staat nu op 23.660. Het aantal besmettingen is gestegen met 3047, maar dat is lager dan een dag eerder, toen er bij 3491 mensen het virus werd vastgesteld. Zeker 178.972 Italianen zijn besmet met het virus.

Frankrijk