Door EO-actie ongelooflijk veel geld opgehaald voor sekswerkers

Actie van EO's BEAM heeft gewerkt, en hoe.

De actie van het EO-jongerenmerk BEAM en het Leger des Heils voor mensen in de prostitutie die vanwege de coronacrisis geen inkomsten hebben, heeft ruim 35.000 euro opgeleverd. In de kerkdienst van BEAM, die wekelijks op NPO 2 wordt uitgezonden, werd zondagochtend een cheque overhandigd aan het Leger des Heils.

Volgens de EO kunnen met het opgehaalde bedrag 234 mensen worden geholpen. „De opbrengst van Code Rood overtreft al onze verwachtingen. Dit is wat jongeren in Nederland samen voor elkaar krijgen. Dat zorgt ervoor dat we als EO BEAM supertrots zijn op onze community", zei Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO BEAM.

Ineke van Buren van het Leger des Heil zegt in een reactie: „We zijn ontzettend blij met dit bedrag om acute noodhulp aan vrouwen en mannen te kunnen geven. Een tas met boodschappen of een veilige plek om te slapen zijn zo belangrijk. Het raakt ons dat zoveel jongeren in actie zijn gekomen voor deze mensen, dat ze worden gezien."

De actie liep van maandag tot en met vrijdag. Binnen een dag was het doel van 15.000 euro al behaald. Via de website van EO BEAM kunnen mensen overigens nog steeds doneren voor dit doel.