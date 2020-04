Derde dag op rij recordaantal coronadoden in de VS

Faillissementen zijn er in alle branches, van elektrische taxi’s tot festivalmerchandise, en zeker in deze slechte tijden. CBS verwacht komende weken dan ook een flinke stijging in het aantal aanvragen. Merchandise.nl werd begin deze maand failliet verklaard. Een faillissement met een verdrietig verhaal erachter. Het was een eigen keuze. „Onze prioriteit is nu van elke dag een mooie maken.”

Richard en zijn Sharon, in september negentien jaar getrouwd. Sharon, die hier nog een glaasje dronk, is nu ernstig ziek, maar ze maken van elke dag iets moois.

Wat hebben een schoonheidssalon in Amsterdam Zuid, een visgroothandel in Nijkerk, een Marokkaanse supermarkt in Eindhoven en een stucadoorbedrijf uit Cuijk met elkaar gemeen? Het klinkt als het begin van een slechte mop, maar het is allesbehalve een grap voor deze bedrijven die woensdag failliet zijn verklaard door de rechtbank. Ze zijn niet de enige, zo staat te lezen op de website van FaillissementsDossier, waar alle faillissementen keurig worden bijgehouden. In maart waren er 350 faillissementen, in april tot en met woensdag 118.