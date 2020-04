'Blijf ook na corona thuiswerken'

„Maak het mogelijk voor werknemers om ook na de coronacrisis veel meer thuis te werken.”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen deed daartoe zondag een harde oproep aan werkgevers. De VVD-bewindsvrouw deed dat in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Oude fileproblematiek

We kunnen volgens de minister tijdens deze coronacrisis ervaren dat het bij veel beroepsgroepen goed mogelijk is om meer vanuit huis te werken. „Als we straks weer allemaal richting het werk gaan reizen, komen we weer in de oude fileproblematiek terecht. Om dat te voorkomen hoeft maar 10 tot 15 procent thuis te werken. En dus zou ik ook de oproep willen doen om dat veel meer te blijven doen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

OV moet anders belast

Het standpunt van het kabinet is helder: blijf zoveel mogelijk thuis. Maar het wordt langzaamaan weer drukker op de weg en in het openbaar vervoer. Van Nieuwenhuizen: „Een ding is zeker, we kunnen het OV niet meer belasten op de manier zoals we dat voorheen hebben gedaan. We zullen ook daar naar de anderhalvemetersamenleving moeten kijken. Het grote deel van de capaciteit is nodig voor mensen in de vitale beroepen. Ga dus niet voor de flauwekul met de trein”, besluit de VVD-minister.