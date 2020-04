Biden krijgt steun uit broodnodige hoek

Het aantal doden door het coronavirus is in de Verenigde Staten is de 23.000 gepasseerd. De Amerikaanse site Worldometers, die de situatie nauwgezet bijhoudt, meldde maandag dat inmiddels 23.252 mensen aan de ziekte zijn overleden.

Gouverneur Andrew Cuomo maakte eerder al bekend dat in de staat New York inmiddels meer dan 10.000 coronadoden zijn te betreuren, de meeste in New York City. New Jersey (nu 2443 overleden patiënten) en Michigan (1602) zijn eveneens zwaar getroffen.

Afvlakkende curve