Anne Frank als vlogster gaat de wereld over

Hoe zou het zijn als Anne Frank geen dagboek, maar een cameraatje had gehad? Dat is te zien in een nieuwe Nederlandse YouTube-serie. Nog maar net online gaat het een wereldwijde hit te worden.

Het idee lijkt zo simpel, maar je moet er maar opkomen. Frank de Horde en Tim Vloothuis van Every Media – dat onder meer voor televisie, online en ook voor overheidscampagnes video’s produceert en distribueert – deden dat. In samenwerking met de Anne Frank Stichting werd twee jaar tijd gewerkt aan vijftien afleveringen en extra uitlegvideo’s. Sinds vorige week zijn de eerste afleveringen op het YouTube-kanaal van het Amsterdamse Anne Frank Huis te zien. Tot en met herdenkingsdag 4 mei komt er telkens op maandag en donderdag nieuwe delen uit het Anne Frank Videodagboek bij.

Luna Cruz Perez

Het tragische levensverhaal over de beroemdste tiener uit de Tweede Wereldoorlog wordt op de nieuwe manier verteld door Luna Cruz Perez (13). De geboren Zaandamse (nu Uithoorn) is als Anne totaal geloofwaardig. De beginnend actrice was tot nu toe alleen met een kleine rol in Flikken Maastricht te zien en kreeg nu de zware maar dankbare taak om veel beeld zelf als vlogster vast te leggen en ondertussen te acteren. Anne Frank Videodagboek is bedoeld voor tieners, maar ook ouderen kijken mee. De serie is opgemerkt in de hele wereld, zo blijkt uit reacties (vooral in de chatboxfunctie onder de afleveringen) en vanuit de internationale pers. Metro sprak erover met maker Frank de Horde.

Als Anne Frank een vlogger was.

Stoute gedachte, gewaagd idee

Hoe kwamen jullie zo bij dit idee?

In 2018 bedachten we zomaar dat de dagboekschrijvers van weleer eigenlijk de vloggers van nu zijn. Zou Anne Frank een vlogger zijn geweest of niet? Als ze een camera had gehad, hoe waren haar teksten dan in beeld gekomen? Met die stoute gedachte zijn we naar de Anne Frank Stichting gegaan, want tja, het was toch een gewaagd idee. Maar we zijn samen met de Anne Frank Stichting stap voor stap gaan ontwikkelen.

Het Achterhuis.

Je zou zeggen dat iedereen het had kunnen bedenken, maar iemand moet de eerste zijn.

Zeker, zeker. De beste ideeën liggen vaak voor de hand, maar men kijkt er overheen. Maar goed, je moet het verhaal van Anne natuurlijk wel recht aan doen. We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij het dagboek te blijven. We zijn heel discreet en eerlijk geweest en dat is misschien wel de kracht van de serie.

Door corona even uitgesteld

Het wordt goed opgepakt hè? En niet alleen in eigen land.

Absoluut. We zouden eigenlijk de week waarin voor het eerst coronamaatregelen genomen werden uitkomen. Daarover ontstond toen natuurlijk alle ophef en terecht. Vorige week zijn we alsnog gestart met publiceren. Het is een Nederlands verhaal, maar we hebben gelijk subtitles aangeleverd voor andere landen. Zonder campagne heeft de serie op een zelfstandige weg een enorme boost gekregen. Jongeren delen de afleveringen, docenten pikken het op en vooral kinderen reageren veel. Inmiddels verspreidt Annes videodagboek zich als een olievlek over Europa en de rest van de wereld.

Anne met Peter.

Argentijnen die in quarantaine zitten krijgen automatisch Spaanse ondertiteling?

Ja, YouTube herkent dat je dan in Argentinië zit. Verder hebben we op dit moment Portugese, Engelse en Duitse ondertiteling.

Verdieping

Dit lijkt perfecte lesstof voor geschiedenis, helemaal nu al die kinderen thuiszitten.

Daarom hebben we naast de vijftien afleveringen ook zeven uitlegvideo’s gemaakt. Die geven wat verdieping. Anne Frank schreef wel over antisemitisme en de maatregelen daarbij, maar de context ervan staat maar deels in haar dagboek. In de uitlegvideo’s hebben we de wetenschap die we nu hebben toegevoegd. Docenten en leerlingen die iets willen weten, kunnen daar op klikken. Ze worden ook goed bekeken.

Anne en zus Margot.

Alle goede reacties onder de afleveringen, hoe dierbaar zijn die voor je?

Heel erg. De Anne Frank Stichting monitort ze. Het zijn mooie berichten. Er ontstaan interessante discussies en je leest over de gedachten van Anne, dat dit nooit meer mag gebeuren. En dat het haar verhaal verteld moet blijven worden. Ook ouders laten weten dat het goed is dat we het gemaakt hebben. Soms zijn reacties aandoenlijk, bijvoorbeeld over Annes kat Moortje. Woensdag las ik iets van een meisje dat door haar geschiedenisleraar op het project was gewezen. Vervolgens had ze online Engelse les en daarbij zat ze nog met tranen in haar ogen. De docent vroeg wat er aan de hand was en toen heeft ze verteld dat ze net een aflevering van Anne Frank had gezien. Dat doet me wel wat.

Vergelijking met nu

Een jongen meldt ook dat onze isolatieperiode eigenlijk bijna niets voorstelt.

Veel mensen maken de vergelijking met wat we nu meemaken. Dat dat niet leuk is, maar totaal niet te vergelijken met Anne Franks onderduik in de Tweede Wereldoorlog. We zijn bij de serie dan ook erg op het Achterhuis waar zij onderdook gaan zitten en dat beklemmende gevoel van het telkens stil moeten zijn. Dat je met veel mensen in een kleine ruimte zit en niet weet hoe lang dat gaat duren.

Door het gevaar van buiten had Anne Frank haar vloggersbeelden nooit kunnen posten.

Zij had haar materiaal inderdaad moeten opslaan en pas na de oorlog naar buiten kunnen brengen. Maar eigenlijk ging het met haar dagboek ook zo. Wij hebben van het dagboek dat Anne op haar 13e verjaardag in 1942 heeft gekregen alleen veranderd in een camera.

Luna Cruz Perez (13).

Waar heb je Luna eigenlijk gevonden? Ze is de perfecte Anne.

Ja, ze is werkelijk briljant. We hebben eind 2018, begin 2019 van twee willekeurige dagen uit het dagboek pilots gemaakt die we konden testen. Zou het format werken? Voor die pilots zochten we een actrice en vonden Luna bij een klein castingbureau. Ze was eigenlijk veel te jong, maar speelde fantastisch. Iedereen ging van haar houden. Voor de werkelijke serie hebben we nog een casting gehouden, maar Luna stond meteen weer bovenaan. Zij vertelt, geweldig geholpen door regisseur Hanna van Niekerk, het verhaal van Anne in haar eigen taal. We konden niet vasthouden aan de schrijfstijl van het dagboek. Hier hebben Natascha van Weezel en Wies Fest een vertaalslag in het script gemaakt. Luna pakt deze teksten goed op, vooral in de emotie die zij pakt. Heel bijzonder. Ga er maar aan staan, telkens met dat cameraatje voor je neus.