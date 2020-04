Aantal coronapatiënten daalt op intensive care

In Rusland kwamen er de afgelopen 24 uur 1786 nieuwe besmettingen bij. Dat is voor de vierde dag op rij een recordaantal. Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019 en ook in Spanje blijft het aantal mensen dat aan het virus overlijdt stijgen. In totaal zijn daar nu 15.843 mensen overleden.

Het afgelopen etmaal overleden er in België 325 mensen. In Spanje waren dat er zelfs 605. Spanje heeft het hoogste aantal besmettingen van Europa. Er zijn daar nu 157.022 mensen die besmet zijn met het virus. Spanje zit al twee weken in lockdown en mensen mogen alleen hun huizen nog verlaten om boodschappen te doen of als ze een essentieel beroep uitoefenen.

In België zijn tot nu toe 26.667 mensen besmet geraakt. De afgelopen 24 uur zijn er in ons buurland 325 nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die aan het virus overleden. In totaal liggen er 1278 mensen op de intensive care, daarmee is 58 procent van de bedden in gebruik. Bijna duizend patiënten worden beademd.