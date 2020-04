5x positief nieuws: leven in Wuhan, ic-opnames gedaald en meer

Bernie Sanders is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de VS. Hij maakte dat woensdag bekend in een verklaring. Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikein en zittend president Donald Trump.

De kans dat Sanders Biden nog zou verslaan, was al heel klein. In de aanloop naar Super Tuesday een maand geleden sloeg het beeld om in het voordeel van Biden, nadat veel andere kandidaten zich terugtrokken.

Zorgverzekering