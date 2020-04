5x positief nieuws: Himalaya wint het na decennia van smog en meer

Het positieve nieuws van vrijdag 10 april. Mensen in India kunnen de Himalaya voor het eerst in decennia weer zien, het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 10 april

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van vrijdag 10 april.

1 Himalaya voor het eerst in tientallen jaren te zien

De luchtkwaliteit in India is door de inmiddels twee weken durende lockdown in het land enorm verbeterd. Nu een groot deel van de industrie is stilgevallen en er minder auto's op de weg zijn, is de lucht veel schoner. Inwoners in het noorden van India kunnen daardoor voor het eerst in decennia de Himalaya weer zien. Normaal gesproken hebben grote delen van India te kampen met veel smog. Dat belemmert het uitzicht op het Himalaya-gebergte in de noordelijke deelstaat Punjab. Maar nu de smog is verdwenen, kunnen mensen na jaren de toppen van de berg zien.

2 Minder coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Donderdag waren het er 1417, een daling van 33. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekend. Steeds minder mensen hoeven naar een ic te worden verplaatst en steeds meer mensen verlaten de intensive care, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Lees hier meer.

3 Liam Gallagher geeft gratis concert voor zorgpersoneel

Om de medewerkers van de NHS, de Britse gezondheidszorginstelling, te eren voor hun harde werk tijdens de coronacrisis geeft zanger Liam Gallagher later dit jaar voor hen een gratis concert in de O2 Arena in Londen. Dat maakte hij vrijdag bekend op Twitter. „Het is een eer om aan te kondigen dat ik een speciaal optreden ga geven voor de NHS en alle zorgmedewerkers", schrijft Liam. „Ze zijn fantastisch bezig, we hebben veel geluk dat we hen hebben." Het gratis optreden voor de NHS-medewerkers vindt plaats op donderdag 29 oktober.

​​​​​​Boris Johnson zwaaiend van de IC gehaald

De Britse premier Boris Johnson is in een „opperbeste stemming", maar staat nog aan het begin van zijn herstel. Dat zei de woordvoerder van de premier, die ook vertelde dat zijn baas kennelijk zwaaiend de intensive care verliet. „Ik kreeg te horen dat hij dankbaar zwaaide naar verpleegkundigen en artsen toen hij van de intensive care werd gehaald", vertelt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de premier ook uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

Michelin gaat miljoenen mondkapjes produceren

Wereldwijd zetten bedrijven zich massaal in om een tekort aan materiaal in de zorg tegen te gaan. Michelin is de nieuwste in de rij en heeft aangegeven mondkapjes en maskers voor medisch personeel te gaan produceren. Als de productie eenmaal volledig is opgestart, verwacht Michelin wekelijks 400.000 mondkapjes te kunnen produceren. De autobandenfabrikant heeft voor Europa momenteel tien locaties in Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië en Roemenië geselecteerd voor de productie van de mondkapjes.