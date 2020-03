Zestig nieuwe coronagevallen, aantal nu op 188

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen van 128 tot 188. Gezondheidsinstituut RIVM maakte de zestig nieuwe gevallen zaterdagmiddag bekend. In Nederland is tot nu toe één besmette patiënt, een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, overleden.

In een reactie op Twitter zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg): „Deze ontwikkeling past bij deze fase van de uitbraak. Onze inzet is nog steeds om verspreiding in te dammen."

Noord-Brabant

Het grootste deel van de besmettingen zit nog altijd in Noord-Brabant. In die provincie zijn 26 van de zestig nieuwste gevallen geconstateerd. Sinds vrijdag geldt ook het advies aan Brabanders die zich niet helemaal top voelen om thuis te blijven.

„Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-)Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn", aldus het RIVM.

België groeit mee

Ook in België is het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus met zestig gestegen. Daarmee hebben 169 Belgen nu het longvirus gekregen. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, kortweg FOD Volksgezondheid genoemd.

„De meeste positieve gevallen hebben recent gereisd, maar we constateren meer en meer infecties die lokaal opgelopen zijn", staat te lezen in een mededeling van de overheidsdienst. „We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen."

Volgens de FOD „is het mogelijk dat het effect van de terugkerende reizigers uit Noord-Italië aan het afnemen is". Bij de bestrijding van het virus is volgens de dienst strikte isolatie cruciaal. „In de meeste gevallen kan dat gewoon thuis omdat de patiënten milde symptomen hebben, in de vorm van infecties van de bovenste luchtwegen."

Video-mis

Paus Franciscus draagt de zondagmis op via een livestream in plaats van vanuit zijn raam dat uitkijkt op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Reden is de groeiende zorg over het nieuwe coronavirus.

De mis is te zien via een livestream op het videokanaal van het Vaticaan en op grote schermen op het Sint-Pietersplein. Dat laat het Vaticaan in een mededeling weten. De kerkelijke staat had eerder al laten weten de agenda van Franciscus tegen het licht te houden 'om verspreiding te voorkomen' van het longvirus.

De paus is al een week uit de running vanwege een verkoudheid. Tijdens de zondagsmis van een week geleden kreeg hij twee hoestbuien. Daarna kondigde hij aan voorlopig thuis te blijven om te herstellen.