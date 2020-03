Romantisch! Man versiert buurvrouw ondanks quarantaine

Wie zegt dat je in tijden van social distancing je ware liefde niet kunt ontmoeten? Of in elk geval een geliefde. De in New York woonachtige Jeremy Corby wist een date te scoren waarbij hij zich keurig aan de richtlijnen houdt.

Althans, dat is het verhaal dat hij op Twitter en TikTok deelt. Sommige verhalen zijn te mooi om te checken, we willen in dit geval maar al te graag geloven dat het waar is. Zelfs een gemiddelde Disney-film valt qua romantiek in het niet vergeleken bij het verhaal van fotograaf Jeremy.

Dag opfleuren

Ook hij zit samen met zijn stadsgenoten in quarantaine door het coronavirus. Gelukkig heeft hij een balkonnetje met een aardig uitzicht over de wijk Brooklyn. In het gebouw tegenover hem woont een - vindt hij - leuke dame die regelmatig staat te dansen op het dak. Een goede workout en wat zonnestralen.

Ze fleurt daarmee ook Jeremy's dag op. Ze zwaaien wat naar elkaar en dan besluit Jeremy actie te ondernemen. Hij plakt zijn nummer op zijn drone en vliegt naar haar toe. Ze sturen wat berichtjes over en weer en dan is het tijd voor een date. De huisgenote van zijn nieuwe liefde zet op hun dak een tafel, eten en wijn klaar en via Facetime hebben de twee hun eerste date.

Selfie

Jeremy besluit dat ze elkaar van dichterbij moeten zien en koopt een enorme plastic bubbel. Zo kan hij met zijn meisje door de straten van New York wandelen zonder de regels te overtreden. De twee -worden staande gehouden door agenten. Niet omdat ze wat strafbaars doen, maar omdat de twee op het nieuws zijn geweest. De agenten willen natuurlijk een selfie.

Of ze nog lang en gelukkig leven? Op die uitslag moeten we nog even wachten. Jeremy is pas recent met zijn overbuurvrouw op date geweest. We hopen in elk geval dat hij hun prille liefde vastlegt en laat leggen. Dit soort verhalen kunnen we wel gebruiken in tijden van quarantaine!