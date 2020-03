Reisrestrictie Chinese Hubei per 25 maart opgeheven

De gezondheidscommissie in de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst is vastgesteld in de stad Wuhan, heft per 25 maart alle reisrestricties voor de provincie op.

Alleen voor Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, gelden de beperkingen nog tot in ieder geval 8 april.

Quarantaine tot april

De inwoners van Wuhan blijven nog in quarantaine tot 8 april. Daarna mogen inwoners de stad verlaten als ze in bezit zijn van een gezondheidsverklaring, liet de commissie weten. De stad zit in een lockdown sinds 23 januari.

Het opheffen van de restricties voor Hubei komt als gevolg van berichten dat het aantal nieuwe gevallen de provincie tot nul was gedaald op 19 maart. De epidemie zorgde in China voor ruim 80.000 besmettingen en 3277 doden.

Peking weer reizigers

In de Chinese hoofdstad Peking zijn juist strenge maatregelen genomen om reizigers die het land in willen tegen te houden. Iedereen die de hoofdstad binnenkomt en de afgelopen veertien dagen in een risicogebied is geweest moet verplicht in quarantaine en tests ondergaan.

Buitenlandse media melden dat China vreest voor zieke reizigers die een nieuwe uitbraak veroorzaken, nadat het land eerder zei de uitbraak vrijwel volledig onder controle te hebben. Die angst lijkt niet ongegrond: het land meldde dinsdag 78 nieuwe gevallen, op vier na allemaal afkomstig uit het buitenland. Een dag eerder waren dat er nog 39, ook zij namen allen het virus mee uit andere landen.

Besmettingen Hong Kong opgelopen

In het dichtbevolkte Hong Kong, waar het virus in eerste instantie goed beheerst leek, is het aantal besmettingen ook sterk opgelopen door geïnfecteerde reizigers. Maandag kondigde bestuurder Carrie Lam aan dat iedereen die het land in wil eerst in quarantaine moet. Dit geldt ook voor mensen uit nabijgelegen plekken als Macau of Taiwan, waar relatief weinig gevallen zijn.

Het Zuid-Chinese Macau, dat net als Hong Kong een speciale status binnen China heeft, sluit tevens de grenzen voor reizigers uit de nabije regio. De grote gokindustrie van de stad is voor ongeveer 90 procent afhankelijk van bezoekers afkomstig van het Chinese vasteland.

Californië scherpt aan

In de Amerikaanse staat Californië zijn de maatregelen ook aangescherpt. De staat heeft veel stranden, waaronder het beroemde strand Laguna Beach, gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de hele staat hebben mensen de instructie gekregen binnen te blijven, hoewel buiten sporten nog mag als men anderhalve meter afstand houdt.

Acht weken

Desondanks hebben enkele burgemeesters ervoor gekozen de stranden te sluiten omdat veel inwoners zich niet aan de afgesproken afstand houden. In heel Californië worden bovendien parkeerplaatsen die de staat beheert bij stranden in Malibu en Venice Beach gesloten, om zo mensen te ontmoedigen op pad te gaan.

De Californische gouverneur verwacht dat de maatregelen minstens acht weken duren. Eerder zei president Trump dat het land wellicht volgende week "weer open kan voor zaken".

150 miljoen mensen thuis

In Californië voelen zo'n veertig miljoen mensen de effecten van de maatregelen, op landelijk niveau moeten meer dan 150 miljoen mensen thuisblijven, schrijft The New York Times. Het kan per staat verschillen welke maatregelen er gelden. In Californië zijn 2100 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In de Verenigde Staten ligt het aantal besmettingen op ruim 45.000.

Doden in Duitsland gestegen

Het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus is tot boven de honderd gestegen. Het Robert Koch-Institut, de Duitse variant van het RIVM, meldde dinsdag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren waarmee het totaal aantal op 114 komt.

Het aantal besmettingen groeide met 4764 naar 27.436. Eerder was er voorzichtig optimisme over de de groei die afvlakte. Dinsdag bleek dat de toename toch nog steeds groter wordt.

Het aantal sterfgevallen ten opzicht van het aantal besmettingen is in Duitsland relatief laag. De oorzaak is waarschijnlijk dat nu in Duitsland nog veel minder ouderen door het virus zijn getroffen dan bijvoorbeeld in Italië. Van de besmettingen in Duitsland is 80 procent jonger dan 60 jaar.