Opstootjes in China na versoepeling lockdown Wuhan.

De Chinese miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst werd vastgesteld, is zaterdag deels heropend. Even na middernacht arriveerde weer een passagierstrein in Wuhan.

De autoriteiten sloten de metropool met 11 miljoen inwoners in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het verlaten van de stad is nog steeds niet toegestaan, maar mensen mogen er wel weer naartoe reizen.

Op een treinstation in de stad liepen zaterdag weer passagiers met rolkoffers. Sommige reizigers waren eigenlijk een dag eerder al aangekomen. Toen stopten ook treinen in Wuhan, maar mochten mensen eigenlijk nog niet uitstappen.

Gescheiden leven

Veel mensen zijn opgelucht dat ze kunnen terugkeren. Een 36-jarige vrouw vertelde dat zij en haar dochter noodgedwongen bijna 10 weken gescheiden hebben geleefd van haar man.

„Toen de trein Wuhan naderde, waren mijn kind en ik erg opgewonden", zei de vrouw. „Het voelde alsof de trein sneller reed dan normaal. En mijn dochter zei dat de machinist vast besefte dat we echt naar huis wilden."

Relletjes

De heropening van de grenzen van de Chinese provincie Hubei verliep echter niet heel soepel. De politie van de naburige provincie Jiangxi had controleposten ingericht op de grens, wat tot relletjes leidde. Hubei was twee maanden van de buitenwereld afgesloten na de uitbraak van het nieuwe coronavirus binnen de provinciegrenzen. Wuhan is de belangrijkste stad in de Chinese provincie.

De politie in Jiangxi had vrijdag controles ingesteld op een brug die de twee provincies verbindt. Volgens lokale media ruzieden de politiekorpsen van Hubei en Jiangxi daarover toen gestrande burgers zich er ook mee gingen bemoeien. Op videobeelden van het incident is te zien dat mensen op politieauto's klimmen en dat auto's op hun zijkant worden geduwd.

Het duurde enkele uren voordat de situatie op de brug tot bedaren was gebracht. Inmiddels hebben de autoriteiten aan weerszijden van de brug in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat de controleposten worden verwijderd en dat er geen speciale documenten nodig zijn om naar de overkant te gaan.

Discriminatie

Het incident geeft het wantrouwen aan dat bewoners van de rest van China hebben tegen de inwoners van Hubei. Mensen uit Hubei willen na twee maanden weer vrijelijk hun provincie uit kunnen, terwijl veel mensen buiten Hubei nog steeds bang zijn dat die het virus opnieuw kunnen verspreiden.

Staatskrant People's Daily schreef zaterdag in een commentaar dat discriminatie tegen inwoners van Hubei hen kwetst. „We zouden goede wil moeten tonen als zij weer terugkeren naar hun werk om een simpele reden: zij zijn onze landgenoten."

Wuhan is in China de stad die het zwaarst is getroffen door het nieuwe coronavirus. Er raakten tienduizenden mensen besmet. De stad is nog niet helemaal virusvrij. Er liggen nog steeds ruim 2500 mensen in ziekenhuizen.