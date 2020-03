Olieruzie goed zichtbaar aan Nederlandse pomp

Het geruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland over olie is in Nederland terug te zien aan de pomp.

„Als je vandaag moet tanken kun je het beter morgen doen. En morgen beter overmorgen”, zegt Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers. De benzineprijs in Nederland staat laag, op dit moment is de adviesprijs voor een liter benzine 1,65 euro. Ter vergelijking: die adviesprijs stond op 1 januari van dit jaar nog op 1,79 euro.

Ondanks de lage benzineprijzen staan er geen files in de richting van tankstations. In normale omstandigheden zouden er volgens tankstation-eigenaar Ewout Klok rijen voor zijn pomp staan, maar die rijen zijn nu ver te zoeken.

Klok: „Het sneue van dit verhaal is dat we nu sinds jaren weer goedkoop kunnen tanken in Nederland. En dat mensen dan nu juist opgeroepen worden om thuis te blijven.” Vorige week riep het kabinet Nederlanders op om zoveel mogelijk thuis te werken in verband met het oprukkende coronavirus.

De pomphouder vindt het maar een bizarre periode. „Je tankt nu echt spotgoedkoop, de benzineprijs aan mijn pomp is nu 1,47 euro. Normaal verwacht ik dan veel lange rijen. Maar als je de weg niet op hoeft, hoef je ook niet te tanken. Je gaat ook niet voor de lol wat rondjes rijden in de auto.”

Hoe zit het

Door het coronavirus is er over de hele wereld minder vraag naar olie. OPEC, het samenwerkingsverband voor olieproducerende landen, wil daarom de productie van olie verlagen. Door dat te doen zou de prijs van olie stabiel blijven.

Amerika en Rusland staan allebei in de top drie van grootste olieproducten ter wereld. Amerika op plek een, Rusland op plek drie, beide landen zijn niet aangesloten bij de OPEC. Grootproducent Rusland wil niet meewerken aan het voorstel van de OPEC. De Russen zijn bang dat wanneer zij meewerken, zij klanten verliezen aan Amerika.

De derde speler in het olieverhaal is Saoedi-Arabië. Het land reageerde fel op de reactie van de Russen en besloot daarom de olieproductie omhoog te gooien. Daardoor dalen de olieprijzen, omdat er meer aanbod dan vraag is. De Russen deden vervolgens hetzelfde en zo ontstond de olie-oorlog.

Van Selms van United Consumers geeft aan dat Saudi-Arabië zijn tanden heeft laten zien. „Dit zijn echt woekerprijzen. Saoedi -Arabië zal er nog wel iets aan verdienen maar de meeste landen kunnen voor dit geld niet winstgevend olie uit de grond halen. Het is nog maar de vraag of Rusland gaat luisteren naar oproep van de OPEC.”

Nog steeds goedkoper in Duitsland

Er zit een belangrijk verschil tussen de benzineprijzen in de landen om ons heen. Zoals gewoonlijk is het goedkoper om in Duitsland of België te tanken. Van Selms: „Die olieprijs is wereldwijd overal gelijk maar de prijzen voor benzine verschillen. Nederland heft nou eenmaal meer belasting dan onze buurlanden.”

Wel denkt hij dat de benzineprijzen de komende weken nog meer zullen dalen. „We moeten kijken naar de gevolgen op lange termijn. Als dit nog een maand doorgaat, zul je zien dat de benzineprijs nog meer naar beneden gaat.”

Consumenten moeten volgens Van Selms niet gaan denken dat de benzineprijzen evenveel dalen als de olieprijzen. Hij geeft een voorbeeld. „Stel dat de prijs voor een liter benzine 1,50 euro is en de olieprijs met 30 procent daalt. Dan is van die 1,50 euro ongeveer 1 euro accijns en belastingen. De prijsdaling zal dan over de overgebleven 50 cent, de daadwerkelijke olieprijs, gaan en niet over die euro. En dat maakt nogal een verschil.”

Van Selms heeft nog een tip voor mensen die willen besparen. „De olieprijs is ook erg belangrijk voor de prijzen voor gas en elektriciteit. Doordat de olieprijs afneemt, kun je daar al wel duidelijke verschillen zien. Omdat je energie meestal voor een jaar afneemt. Daar zie je een prijsdaling wellicht dus al wat beter dan aan de pomp.”

Pomphouder Klok vreest niet zo zeer voor zijn eigen inkomsten, maar wel voor ondernemers in andere sectoren. „Wij hebben nog enigszins nevenverkoop”, bijvoorbeeld met de verkoop van sigaretten en snacks. „Maar ik houd mijn hart vast voor de andere mkb’ers.”

De maatregelen van het kabinet duren ten minste tot het einde van deze maand. De vraag is nog maar of de benzineprijs dan nog even laag is als nu.