Jumbo-Visma niet naar Italië, Dries twijfelt nog en 'corona-vrij'?

Wielerploeg Jumbo-Visma laat Italiaanse wedstrijd schieten, Italiaanse scholieren en studenten krijgen waarschijnlijk tot en met medio maart ‘corona-vrij’ en Dries twijfelt nog steeds over Italiaanse schnabbel. Een kleine greep uit al het coronanieuws.

De wielrenners van Jumbo-Visma hoeven zich deze zaterdag toch niet in hun strakke geel-zwarte pakje te wurmen. Op advies van de teamdokter en na aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken is woensdagmiddag besloten niet naar het door het coronavirus geteisterde Italië af te reizen, waar de koers Strade Bianche gepland stond. Ook hebben „sportieve en praktische gronden” meegespeeld om niet te gaan, laat de ploeg weten. Mogelijk geven ze in andere Italiaanse wielerwedstrijden op de planning, zoals Milaan-San Remo, ook geen acte de présence, als ze al niet eerder worden afgelast.

'Corona-vrij'

Scholieren die volgende week eigenlijk hun spreekbeurt over bijvoorbeeld bevers of misschien zelfs wel het coronavirus zouden hebben, krijgen hoogstwaarschijnlijk nog even wat langer de tijd zich voor te bereiden. Het Italiaanse persbureau meldt woensdagmiddag namelijk dat scholieren en studenten in heel Italië in elk geval tot en met 15 maart vrij hebben, besloten door de regering. De minister van Onderwijs Lucia Azzolina zei in reactie daarop dat Italië nog niet definitief heeft besloten om alle scholen te sluiten, maar dat de beslissing heel snel zou vallen.

The Virus

Ook het Verenigd Koninkrijk kan niet meer om ‘the virus’ heen met een stijging tot 85 gevallen, and couting: volgens de belangrijkste adviseur voor gezondheid van de Britse regering is het „waarschijnlijk” dat het aantal blijft groeien en dat er een epidemie ontstaat.

Amsterdam

Middels een brief stelt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de Amsterdammers gerust. „Ondanks een aantal coronabesmettingen kan het openbare leven in Amsterdam op dit moment gewoon doorgaan. Er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten. Iedereen kan dus naar werk, school, of andere openbare plekken.”

Geen vijfsterren

Voor reizigers van Schiphol die positief testen zijn twee quarantaineverblijven neergezet op het terrein van de brandweer in Hoofdorp. Geen vijfsterrenhotel, maar ook geen ‘container’ zoals het wordt genoemd, zo licht een woordvoerder van de burgemeester van Haarlemmermeer toe. „Het gaat om eenkamerwoninkjes met een wc, een douche, ramen en een deur.” Eentje is bezet door een man, maar ze kan niet zeggen waar hij vandaan komt.

Dries weet het niet

Dries Roelvink is het in elk geval niet. De zanger is nog steeds in dubio over zijn schnabbel, op 19 maart iets boven Turijn. „Ik wacht in spanning af of dat allemaal nog wel doorgaat”, zo begon Dries er woensdag weer over in de radio-uitzending van Sven Kockelman, waar hij zijn dagelijkse column heeft. „Ik wacht maar op het reisadvies”, waarna Bart Berden, bestuursvoorzitter van het TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg, waar ’s lands allereerste coronapatiënt in quarantaine verblijft het wel wist. „Ik zou het maar cancelen.” Dries reageerde, maar zonder de schnabbelknoop door te hakken. „Dat is een mooi advies."