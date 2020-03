Hoekstra: 'Nederland was te weinig empathisch naar Zuid-Europa'

Middelbare scholieren kunnen dit jaar niet alleen geen eindexamen doen, ook het maken van hun studiekeuze wordt bemoeilijkt door het coronavirus. Universiteiten zijn dicht of druk, open dagen gaan niet door, en meelopen met studenten is ook niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er ook creatieve oplossingen.

„Ik had drie of vier open dagen gepland in maart”, zegt Lucas van Woudenberg (18) uit 5 havo. „Die zijn allemaal afgelast. Daardoor is het nu heel lastig om een keuze te maken. Ik wil voor ik me ergens inschrijf echt een open dag bezoeken, met name om rond te kijken en de sfeer te proeven.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) herkent zich in deze verhalen. „Het is echt een zorg”, zegt voorzitter Pieter Lossie, zelf ook eindexamenleerling. „Wij hebben dat al vroeg aangekaart bij de minister. Mede daarom is besloten om de aanmelddata van het vervolgonderwijs uit te stellen.”