Gökmen T. krijgt levenslang voor tramaanslag Utrecht

Gökmen T. krijgt levenslang voor de door hem gepleegde tramaanslag in Utrecht op 18 maart vorig jaar. Daartoe heeft de rechtbank vrijdag besloten.

T. heeft „een golf van angst en ontzetting door de stad Utrecht en het land laten gaan en de samenleving grote vrees aangejaagd", oordeelde de rechtbank in Utrecht. Door zijn daden bij het Utrechtse 24 Oktoberplein kwamen vier mensen om het leven en vielen er meerdere gewonden.

Het Openbaar Ministerie eiste de levenslange celstraf begin deze maand tegen. De vier dagen durende rechtszaak bestond uit een aantal turbulente zittingen, waarbij T. de andere aanwezigen keer op keer provoceerde. Hij bespuugde zijn eigen raadsman en de rechters, schold het publiek uit en was ook naar slachtoffers en nabestaanden uiterst onbeschoft.

Opgelucht

Deze slachtoffers en nabestaanden waren vrijdag opgelucht toen ze hoorden wat het vonnis was. „Iedereen is blij, maar houdt ook zijn hart vast. Want wat als de raadsman van T. in hoger beroep gaat?" zei advocaat Wendy van Egmond, die namens de nabestaanden van een van de vier doden het vonnis bijwoonde.

Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende gezondheidsrisico's was er slechts een beperkt aantal plaatsen in de rechtszaal.

Advocaat Sébas Diekstra staat de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bij. Zijn cliënt is „heel opgelucht" door de uitspraak. „Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze." Advocaat Anouk Korff zei dat levenslang de hoop was van haar cliënt die bij de tramaanslag zwaargewond raakte. Ook zij zegt dat het nu voor de slachtoffers afwachten is of er een hoger beroep komt. "Zo niet, dan kunnen ze het echt afsluiten."