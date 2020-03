Geen eindexamen, chill of niet? 'Het voelt heel dubbel'

Dinsdag werd bekend dat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Voor veel leerlingen betekent dat een onverwacht einde van hun examenjaar. En dat pakt voor de één voordeliger uit dan voor de ander.

De schriftelijke examens voor vmbo, havo en vwo zouden op 7 mei beginnen, de praktijkexamens voor het vmbo stonden al vanaf 30 maart gepland. De eindcijfers worden nu bepaald op basis van de resultaten van het schoolexamen. Arie Slob verzekerde leerlingen er in een persconferentie van dat ze een „volwaardig diploma" zouden behalen, en dat het besluit was genomen in overleg met het hoger onderwijs. Toch zijn de reacties gemengd.

Anticlimax

Daan Steenvoorden (17) was net bezig met wat oefeningen voor examens, toen hij een berichtje kreeg: ze gaan niet door. „Toen ben ik eigenlijk maar gestopt, ik wist niet meer zo goed wat ik moest doen. Mijn laatste schoolexamens had ik gelukkig nét voor de sluiting van de scholen al afgerond."

Hij staat er goed voor, en gaat er nu dus vanuit dat hij geslaagd is. „Ik moet nog één presentatie geven, maar dat is het enige. Het voelt eigenlijk een beetje als een anticlimax. Ik zit op het vwo, dus dan werk je zes jaar toe naar het centraal schriftelijk, en dan ineens, bam, ben je klaar. Het is toch een ervaring die eigenlijk iedereen zou moeten meemaken, en dan zit jij weer net in die ene lichting waarin het niet gebeurt."

Hoewel hij het dus ergens jammer vindt, is er ook een gevoel van blijdschap. „Er zijn natuurlijk veel ergere dingen. Ik wacht nog even tot ik officieel bericht heb van de school, maar daarna gaat de vlag uit."

Daan gaat de vlag uithangen, maar vindt het wel een anticlimax.

Weinig vertrouwen

Chantal Maza (20) doet een VAVO-opleiding (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs), en hoeft dit jaar alleen nog maar geschiedenis te halen. Ze is niet blij met het nieuws. „Ik kom van de mavo en ben daarna doorgegaan naar de havo, wat ik in twee jaar doe. Ik sta er niet zo goed voor, maar ik had het wel nog makkelijk kunnen halen, want ik had maar een 6 nodig op het centraal examen."

In plaats daarvan moet ze nu een 7,7 halen op haar laatste schoolexamen om haar gemiddelde zodanig op te krikken dat ze kan slagen. „Eerst zou ik een 6 kunnen halen voor die toets, nu heb ik ineens een 7,7 nodig. Om eerlijk te zijn heb ik er niet veel vertrouwen in, want ik vind geschiedenis een heel moeilijk vak. Ik dacht steeds: ik kan gewoon een 6 halen op mijn Centraal Examen. Als ik dit eerder had geweten, dan had ik dingen anders gedaan."

Terwijl ze dus nog even flink doorblokt voor die toets op 2 april, wacht Chantal de reactie van haar school af. Volgens Slob kunnen scholieren na 6 juni herkansingen krijgen voor bepaalde schoolexamens, maar dat mag normaal gesproken niet op haar school, zegt ze. „Omdat veel leerlingen in mijn klas vorig jaar gezakt zijn, mag je bij ons nooit iets herkansen. Ze zien het al als een tweede kans. Maar bij mij is dat niet zo; ik probeer juist hogerop te komen. Ik hoop dus dat mijn school meegaat in het besluit van de overheid."

Chantal vreest dat ze gaat zakken vanwege de afgelaste examens.

Diploma-uitreiking

Ook Zoë Fernandes (19) vindt het een rare situatie. „Ik ben vorig jaar gezakt, en ik hoopte dit jaar alles te kunnen overdoen. We zitten nu in onze laatste toetsweek, maar dat voelt best gek, omdat je aan het leren bent terwijl alles eigenlijk heel onzeker is. Je hoort honderdduizend verschillende dingen. Aan de ene kant kun je denken: chill dat je die eindexamens niet hoeft te doen, en jezelf niet weken hoeft op te sluiten om te blokken. Maar toch is het ook wel jammer dat we straks niet met z’n allen in die zaal zitten en het meemaken. En de diploma-uitreiking wordt ook anders."

De huidige toetsweek wordt op Zoë’s school nog gewoon op locatie gedaan. De klas wordt in tweeën gesplitst, de leerlingen extra ver uit elkaar gezet, en de tafels gereinigd. Ze mogen niet blijven hangen en moeten de toets op hun tafel laten liggen. „Maar ja, in de gang kun je natuurlijk niet altijd 1,5 meter afstand houden. Dat is niet haalbaar", zegt ze.

Ook de voorbereidingen op haar toetsen verlopen niet heel soepel. „We hebben de afgelopen tijd geen les gehad, dus dat is heel frustrerend. Ze zeggen natuurlijk dat je docenten kunt bereiken via Magister, maar het merendeel van hen zit nu thuis met kinderen. Ik snap dus dat ze druk zijn, maar ik heb verschillende vragen gesteld, en geen reactie gekregen. Toch moet je wél dat schoolexamen maken."

Zoë maakt zich ook zorgen over de waarde van haar diploma, straks. „Ondanks dat ze zeggen dat je gewoon een opleiding kan doen, heb ik wel een soort angst voor later, wat banen betreft. Zeker omdat ik ook al eens gezakt ben. Straks denken ze: oh, maar je bent geslaagd in dát jaar… Die zorgen hoor ik ook om me heen. Het voelt gewoon heel dubbel."