Elon Musk wil elke drie dagen raket voor Mars

Hoogbegaafdheid is niet (alleen) een hoog IQ, zeggen deze hoogbegaafden. „Je zou ons ook extra-intens kunnen noemen.”

Kijk eens om je heen, als je in de trein zit (of staat), of wacht op het perron. Dikke kans dat je omringd wordt door minimaal één hoogbegaafd iemand. Dat kán die verlegen jongen met bril en laptop zijn, maar ook de flamboyante vrouw met roze haar en dito verfspetters op haar handen. Of misschien ben je het zelf wel, want één op de vijftig is het. Deze week is het de Week van de Hoogbegaafdheid.

Slimmerds spotten