Drie stafleden Ajax blijven thuis uit vrees voor coronavirus

Uit voorzorg moeten drie stafleden van Ajax komende week thuisblijven vanwege het mogelijke gevaar van een besmetting van het nieuwe coronavirus.

Een woordvoerder van de Amsterdamse club heeft de preventieve maatregel donderdagavond bevestigd. Hij wilde geen namen noemen van de personen om wie het gaat. Assistent-trainer Christian Poulsen zou erbij betrokken zijn, een inspanningsfysioloog en een fysiotherapeut. Zij hebben volgens de woordvoerder nog geen klachten. „En als dat zo blijft, zijn ze over een week gewoon weer aan het werk."

Preventieve maatregelen

Poulsen vierde afgelopen vrijdag zijn 40e verjaardag in Nederland. Daarbij was waarschijnlijk ook de Deense oud-international Thomas Kahlenberg aanwezig. Bij hem werd woensdag het nieuwe coronavirus aangetroffen.

In het weekeinde was Kahlenberg ook aanwezig bij het duel in de Deense eredivisie tussen Brøndby en Lyngby. Volgens Deense media had hij daar heel wat oude bekenden begroet en geknuffeld. Nadat het nieuws over zijn besmetting bekend was geworden, besloten beiden clubs eveneens preventieve maatregelen te nemen.

Quarantaine

Bij Brøndy zijn tot dusver dertien mensen van de club in quarantaine geplaatst, bij Lyngby drie. Beide clubs zijn nog op zoek naar andere spelers, supporters en stafleden die in contact zijn geweest met Kahlenberg. Brøndby meldde op de website dat hij het virus had opgelopen tijdens zijn bezoek aan Amsterdam. De woordvoerder van Ajax kon daarover niets zeggen.

„Maar als het inderdaad om Kahlenberg gaat zoals media melden, dan is het natuurlijk ook mogelijk dat hij het virus ergens anders heeft opgelopen", aldus de zegsman van Ajax. „De vervanging van de drie personeelsleden die nu thuiszitten, is geen probleem. Er werken 400 mensen bij Ajax, dat komt dus wel goed."