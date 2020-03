Coronabesmettingen brengen onrust in openbaar vervoer, is dat terecht?

Nu corona in Nederland is aangekomen, tweeten reizigers over de gespannen sfeer in het ov. Kunnen we de achterdocht over een onschuldige nies doorbreken?

„Even hoesten in de trein. Boze blikken en wegdraaiende mensen. Jongens, gewoon verkouden”, tweet de één. De ander vertelt hoe hij met een lichte verkoudheid in de trein bij Tilburg zit. „Ik probeer de hele tijd niet te hoesten om paniek te voorkomen. Mevrouw in de wagon hoest vier keer stevig. Andere mevrouw kijkt verschrikt om.”Ze zijn niet de enige forenzen die angstig worden aangekeken na een onschuldige nies of hoest. Met 24 besmettingsgevallen in Nederland worden we onrustig van elkaars gezelschap in de trein. Is onze achterdocht gegrond?

Maak je weinig extra zorgen

Het valt mee. Niet alleen is de besmettingskans relatief laag, er krijgen jaarlijks meer mensen griep. „Schiet dus niet gelijk in de stress, dat doe je ook niet als er een griepvirus is”, zegt een vertegenwoordig van het RIVM. Hoor je iemand hoesten in je coupé, dan is de kans dus groter dat hij of zij een regulier verkoudheidsvirus te pakken heeft. Heb je zelf griep, dan is het aan te raden een dagje thuis te werken.

Tips tegen coronabesmetting verschillen weinig van wat gezondheidsprofessionals al aanraden voor het normale griepseizoen. Hoest in je ellenboog, was regelmatig je handen, gebruik zakdoekjes en gooi deze meteen weg. Maak je niet te veel zorgen over een nies-in-de-mouw van een medereiziger. Huisgenoten van besmette patiënten en mensen die in de risicolanden zijn geweest wordt geadviseerd thuis te blijven. De kans is klein dat zij bij je in de coupé zitten. „Je hebt het virus pas als je bent getest”, aldus het RIVM

Blijf nuchter

Het lijkt erop dat de meeste mensen in Nederland zich niet laten wegschrikken uit de publieke ruimte. Eén man tweet: „Ik hoest al een week of drie na een verkoudheid en in de trein is er niemand die me tot nu toe heeft aangesproken of raar aangekeken

Vervoersbedrijven nemen hun werk serieus. ProRail heeft inmiddels een taskforce opgestart die zal bepalen wat er moet gebeuren met bijvoorbeeld personeelsinzet bij een grotere corona-uitbraak. Vervoersbedrijven zoals NS zijn bezig scenario’s te verkennen. Ze onderhouden daarin contacten met de overheid, het RIVM en de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland.