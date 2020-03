‘Alle mondkapjes verzamelen’ haalt in 1 dag 12.600 mondkapjes op

De inzamelingsactie #allemondkapjesverzamelen die maandag van start is gegaan, levert nu al de eerste hulpmiddelen op. En veel.

Een internationale organisatie heeft in één klap 12.000 mondkapjes gedoneerd. Daarnaast zijn er sinds maandag op de verschillende inleverlocaties 600 mondkapjes, 650 veiligheidsbrillen, 4 dozen handgel en 125 paar handschoentjes ingezameld.

Opmerkelijk is dat de meeste hulpmiddelen worden ingeleverd door scholen, vuurwerkwinkels en woningbouwcorporaties. Ook is er een inzamelpunt in het Benoordenhout geopend: Evita Zorg aan de Van Alkemadelaan in Den Haag.

Nog niet genoeg

„Er zijn maar liefst 2.000 mondkapjes pér dag pér ziekenhuis nodig en dan hebben we het nog niet eens over alle huisartspraktijken, verpleeghuizen, thuiszorg en alle andere beroepsgroepen die voorzien moeten worden. Dus we zijn blij met deze vliegende start, maar we hebben nog lang niet genoeg!”, zegt Lisette van den Heuvel, directeur van initiatiefnemer Stichting Transmurale Zorg.

„We doen dus nogmaals een dringende oproep aan alle burgers en bedrijven in de regio Haaglanden om de mondkapjes en andere materialen die zij in bezit hebben in de verpakking in te leveren bij één van de inzamelpunten.” Voor meer informatie: www.allemondkapjesverzamelen.nl