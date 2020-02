Tiny (78) van Tiny en Lau overleden

De Rotterdamse Tiny Schroeter, bekend van Tiny en Lau, is vorige week donderdag overleden. Schroeter overleed op 78-jarige leeftijd na een zware operatie.

De kans is groot dat je bij ‘kerstversiering’ moet denken aan Tiny en Lau. Het stel werd in 2007 door het SBS6-programma Indianendorp gevolgd. Een video waarin de Rotterdammers het huis in kerstsferen brengen (onder luid gescheld over ‘kerssemis’ van Lau) ging daarna jarenlang het internet over. Inmiddels is het fragment al meer dan 6,5 miljoen keer bekeken.

‘Erg missen’

„Tiny was al enkele maanden ernstig ziek maar heeft de hoop nooit opgegeven. Een zware operatie welke heeft plaatsgevonden op 31 januari is haar helaas fataal geworden. Ze is vredig en zonder pijn ingeslapen. Wij zullen Tiny allemaal erg missen", zegt de familie.

Tiny is in besloten kring gecremeerd. „De familie heeft ervoor gekozen de media niet eerder op de hoogte te brengen om rustig afscheid te kunnen nemen." Lau overleed vorig jaar maart op 79-jarige leeftijd.