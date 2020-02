Scholen en kinderdagverblijven hoeven niet te sluiten

De nieuwe besmettingen met het coronavirus van de Amsterdammers zijn vooralsnog geen reden om te adviseren scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Dat laat Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, weten.

Eerder zaterdag werd bekend dat twee familieleden van de Amsterdamse vrouw met het coronavirus ook besmet zijn. Het gaat om haar partner en jongste kind. Volgens het RIVM zitten de besmette gezinsleden alle drie in Diemen in thuisisolatie.

Kinderdagverblijf

De vrouw was, voordat ze positief testte op het virus, nog op een kinderdagverblijf geweest. Bruins zegt 'aan te nemen' dat dat het kinderdagverblijf van haar jongste kind was. Het kinderdagverblijf in kwestie heeft besloten om twee weken dicht te blijven.

Die „voorzorgsmaatregel kan ik goed begrijpen", aldus Bruins. „Er is altijd overleg mogelijk met de GGD, ik weet niet of dat in dit geval is gedaan. Vanuit de GGD en RIVM is er geen advies geweest om scholen en kinderdagverblijven te sluiten."

Contactonderzoeken

Voor de twee nieuwe patiënten - de derde en vierde in Nederland - zullen nieuwe contactonderzoeken volgen om vast te stellen wie zij zouden hebben kunnen besmet. „Dat zou kunnen leiden tot nieuwe tests, en dat meer mensen in isolatie worden geplaatst."

Bruins zei zich 'voor te kunnen stellen' dat de twee nieuwe patiënten ook in thuisisolatie blijven, maar verwees voor verdere vragen hierover door naar de GGD in Amsterdam. De twee andere kinderen uit het gezin zijn niet besmet met het virus. Waar zij de komende tijd zitten, zei Bruins niet te weten.