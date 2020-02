Meer nieuwe patiënten coronavirus buiten China dan in China zelf

De berichten over het coronavirus blijven binnenstromen. Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller en komt ook steeds dichter in de buurt van Nederland. In Nederland is het nog steeds niet aangetroffen, maar in alle landen om ons heen wel.

Het aantal besmettingen staat donderdagmiddag wereldwijd op 82.000 en het dodental op 2810. In Europa zijn er zo’n 600 besmettingen en zestien doden.

Quarantaine

Het aantal besmettingen in Europa is in Italië het hoogst. Daar zijn tot nu toe meer dan 528 besmettingen vastgesteld, vooral in de regio’s Lombardije en Veneto. Het aantal doden in Italië door het coronavirus is opgelopen naar veertien. De burgerbescherming in het land meldde donderdag twee nieuwe sterfgevallen. Ook werden 108 nieuwe besmettingen gemeld.

In België is momenteel één besmetting bekend, in Verenigd Koninkrijk zijn dit er 15, in Denemarken één en in Duitsland 26. Ook zitten momenteel in Duitsland, vlak over de grens met Nederland, 300 bezoekers van een Duits carnavalsfeest in Gangelt in quarantaine. Zij zullen nog tot zondag in quarantaine blijven om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Op Tenerife zitten de 23 Nederlandse toeristen ook nog steeds in quarantaine. Het H10 Costa Adeja Palace hotel werd dinsdag in quarantaine geplaatst omdat het virus bij een Italiaanse gast werd vastgesteld. Later kwamen hier nog drie Italianen bij. Donderdag werd bekend dat zij daar tot 10 maart moeten blijven. Het is niet duidelijk of alle Nederlandse toeristen op 10 maart kunnen vertrekken. De Nederlanders mogen na een medische controle wel hun hotelkamer verlaten, maar niet het terrein af.

Meer nieuwe patiënten buiten China

Het coronavirus brak in december 2019 uit in China, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat er de afgelopen dagen buiten China meer besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld dan in China zelf. Op dit moment zijn er buiten China maar liefst 3474 patiënten besmet, verspreid over 44 landen. Buiten China zijn inmiddels al 54 mensen aan het virus overleden.

De WHO heeft landen wereldwijd opgeroepen om zich goed voor te bereiden op de komst van een eerste besmetting. Landen moeten onder meer goed bekijken of ze genoeg plekken hebben om patiënten te isoleren, genoeg middelen hebben om patiënten te behandelen en het is belangrijk dat zorgverleners de juiste training hebben gehad. Volgens de WHO is het virus goed te bedwingen als landen zich voorbereiden. Het gaat fout als landen zich niet op alle vlakken indekken.

Goede coördinatie

Er zullen voorlopig nog geen controles worden gehouden bij de grenzen tussen EU-landen. De nationale grens- en gezondheidsautoriteiten blijven wel in nauw contact en moeten alle maatregelen coördineren. De Europese Commissie blijft ondertussen „op alle fronten" werken om de zich uitbreidende uitbraak in Europa het hoofd te bieden.

Maar wat gebeurt er dan precies als het coronavirus in Nederland uitbreekt? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding. De RIVM heeft richtlijnen gedeeld met de GGD, ziekenhuizen en huisartsen en zij werken nauw samen. Zij weten hoe te handelen wanneer er een verdenking is, hoe de patiënt te testen en in isolatie te plaatsen. Het is volgens het RIVM belangrijk om patiënten snel op te sporen en contacten in de gaten te houden.