Lees de krant van morgen nu alvast online

Er is in Nederland één persoon positief getest op het coronavirus. Dat zegt minister Bruno Bruin van Medische Zorg.

Het gaat om een persoon van tegen de 50 in Tilburg. De patiënt is kort geleden in de regio Lombardije geweest, zegt het RIVM. Met labonderzoek is de diagnose COVID-19 vastgesteld. De man is twee keer positief getest op het virus, zegt Bruins. Dat is protocol, om fouten te voorkomen.

De patiënt die in Tilburg is opgenomen met het coronavirus is twee keer positief getest op het virus, zegt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg in Nieuwsuur. Dat is protocol, om fouten te voorkomen.