Horrornacht voor opgesloten leraren Euromast

Brr, lees maar niet verder als je hoogtevrees hebt. Door een storing zaten zo’n 25 leraren in de nacht van donderdag op vrijdag maar liefst zes uur vast in de draaiende glazen lift van de Euromast.

Er was een storing waardoor de lift niet omhoog of omlaag kon. Rond 4.30 uur kon de storing verholpen worden en ging de lift eindelijk naar beneden.

Handmatig naar beneden

Toen de lift zich donderdagavond om 22.00 uur op een hoogte van 160 meter bevond (de lift gaat tot een hoogte van 185 meter), haperde deze. Er kwam geen beweging in de lift en personeel probeerde tot middernacht om er beweging in te krijgen. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld. Handmatig werd na uren de lift naar beneden geloodst.

Niemand raakte gewond, maar fijn was het niet voor de vijftien leerkrachten en ondersteunend personeel van basisschool Het Spectrum in Rotterdam, ondanks het prachtige uitzicht over de stad in de kleine uurtjes. Het was koud in de lift en daar is geen toilet aanwezig. Het schoolteam had een etentje in de Euromast nadat de school het predicaat excellente school ontving. De ‘grote hoogte’ paste daarbij, vertelt een van de medewerkers.

Lessen geschrapt

Volgens de medewerker van de school hadden de mensen in de lift vooral last van de kou en konden ze niet naar de wc. Het werd een latertje en dus zijn enkele lessen op de school geschrapt. „We zijn nu aan het kijken of we de kinderen zonder leerkracht vandaag kunnen verdelen en we hopen vooral dat ouders hun kinderen thuis kunnen laten, want dit is wel een uitzonderlijke situatie."