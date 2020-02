Festival Lowlands al binnen vijf uur uitverkocht

De kaartverkoop voor festival Lowlands begon zaterdag om 11.00 uur. De kaarten gingen als een speer de deur uit: binnen vijf uur was het uitverkocht.

Iets voor 16.00 uur meldde de festivalorganisatie dat alle kaarten verkocht zijn. Het betreft 60.000 tickets voor alle drie de dagen.

Doorverkopen

„Lowlands 2020 is helemaal uitverkocht!", schreef de festivalorganisatie op social media. Heb je achter het net gevist? Niet getreurd: kaarten kunnen nog worden doorverkocht. Maar de organisatie waarschuwt alvast: „Laat zwarthandelaren als Viagogo en Onlineticketshop lekker links liggen, want je betaalt waarschijnlijk teveel voor een ticket en bovendien weet je niet zeker of je een geldig ticket koopt waarmee je toegang tot het festival hebt."

Ook op Marktplaats en Ticketswap worden volgens de festivalorganisatie vaak valse kaarten aangeboden en zijn er fraudeurs op andere manieren actief. Ticketmaster biedt later dit jaar de nieuwe Fanmarktplaats aan. Via deze service kunnen bezoekers zelf veilig hun ticket verkopen, als ze toch niet naar Lowlands kunnen of willen gaan.

Het festival

Lowlands vindt van 21 tot en met 23 augustus plaats in Biddinghuizen. Er is zoals altijd meer te beleven dan alleen concerten: je kunt er ook onder andere naar theatervoorstellingen en lezingen gaan. In totaal zijn er 250 acts.

Dinsdag kondigde Lowlands de eerste 55 namen van de line-up van de komende editie aan. Dit jaar zijn er onder de al bekendgemaakte namen ook veel van Nederlandse bodem. Zo komen The Opposites, Eefje de Visser en Typhoon een optreden verzorgen.

Maar ook The Chemical Brothers, Foals, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, London Grammar en Michael Kiwanuka treden op tijdens de 28e editie van het festival. Hardrockband Hollywood Vampires komt ook, daarin zitten onder meer Alice Cooper en Johnny Depp.