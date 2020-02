EU wil korte metten maken met illegale 'puppyfabrieken'

Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de Europese Commissie opgeroepen om in actie te komen tegen de illegale handel in honden en andere gezelschapsdieren.

Wie in de toekomst een hond koopt bij een adverteerder op Marktplaats of in de krant, moet erop kunnen vertrouwen dat de hond gezond is en niks mankeert.

Broodfokkers en dierenleed

Dat is nu nog wel eens anders. Een deel van de naar schatting 46.000 honden die maandelijks in Europa verhandeld worden komt van illegale hondenfokkerijen waar honden in slechte omstandigheden opgroeien en vader- en moederhonden met behulp van hormonen vooral zoveel mogelijk pups moeten produceren.

Aan die lucratieve en illegale handel hoopt het Europees Parlement met een nieuw voorstel een eind te maken. Dat willen ze onder meer doen door oprichten van een internationale database. Nu hebben lidstaten vaak nog hun eigen database die inhoudelijk per land kan verschillen. Ook aan het verschil in dierenwelzijn-eisen voor fokkers moeten de nieuwe Europese regels een einde maken.

Oost-Europese puppyfabrieken

Dik Nachtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, kan de komst van een Europese oplossing alleen maar toejuichen. „Dit is echt een grensoverschrijdend probleem, het is hartstikke goed dat dit op de agenda wordt gezet."

Dat de louche handel in honden zo groot is komt volgens Nachtegaal omdat er vraag is naar puppies. „In Nederland zijn er gemiddeld 1,5 miljoen honden, waarvan er jaarlijks 10 procent overlijdt. Als iedereen een nieuwe hond neemt als de oude hond overlijdt zijn dat 150.000 puppies."

Een groot deel van die puppies komt van puppyfabrieken in Oost-Europa. Daar worden ze geboren in slechte omstandigheden. Na enkele weken worden ze naar Nederland en andere West-Europese landen gesmokkeld. Daar doen tussenhandelaren zich voor als liefhebbende hondenfokkers. Die hengelen met overtuigende advertenties hun slachtoffers binnen.

Eenmaal thuis aangekomen komen de kersverse hondeneigenaren erachter dat hun nieuwe hond allerlei kuren heeft. Een van die kuren kan hondsdolheid zijn. Een levensgevaarlijke ziekte die in Nederland nagenoeg niet meer voorkomt, maar in sommige Oost-Europese landen nog niet is uitgeroeid.

Sjoemelstambomen

Naast het verbeteren van dierenwelzijn in Europa wil het Europees Parlement de illegale handel in honden en katten ook harder aanpakken. Hierbij gaat het vooral om het strenger straffen van de handelaren, de leveranciers van illegale dierenpaspoorten en de dierenartsen.

Die laatste groep is in sommige landen nauw betrokken bij de illegale dierenhandel. Zo werd er in 2017 een Belgische dierenarts opgepakt vanwege het fout invullen van een dierenpaspoort. In Nederland zijn er geen gevallen bekend van dierenartsen, die betrokken zijn bij illegale praktijken. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde weten.

Ook bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit die namens de overheid toezicht houdt op dierenfokkerijen en dus ook op illegale dierenhandel zijn geen gevallen van sjoemelende dierenartsen bekend. Bij hoeveel hondenhandelaren de NVWA de afgelopen jaren heeft moeten optreden is nog niet bekend. „Die cijfers worden momenteel nog geëvalueerd", aldus een woordvoerder van de NVWA.

Dat het Europees Parlement de resolutie heeft aangenomen betekent niet dat deze direct in werking treed. Het is nu aan de Europese Commissie en de Europese Raad om van de voorstellen van het parlement regelgeving te maken. Voorlopig is het daarom handig om goed op te letten bij het kopen van een hond of kat via internet.