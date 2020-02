De woeste schoonheid van sneeuwpanters

Sneeuwpanters behoren tot de meest mysterieuze katten ter wereld. Omdat het erg moeilijk is om een sneeuwpanter in het wild te zien, wordt het dier ook wel het „spook van de bergen" genoemd.

Om te weten te komen hoe de dieren zich gedragen, klimmen onderzoekers naar de wildste hoeken en installeren kleine ‘fotovallen’ tussen de rotsen om een luipaard voorbij te laten lopen. Dat levert prachtige beelden op.

Van stroper naar beschermer

Ex-stropers hebben zich aangesloten bij de WNF-bewakers van de Sneeuwpanter, de groep padvinders die de panters in de bergen in de gaten houdt. Sommige lokale dorpsbewoners, die vroeger illegaal op de sneeuwluipaarden jaagden, zijn van gedachten veranderd en gebruiken nu hun ervaring met het volgen van de katten in de bergen om perfecte plekken te vinden voor het installeren van fotovallen die de wetenschappers helpen.

Een van de fotovallen wordt gecheckt. /WNF Rusland

Metro sprak met Alexander Karnauchov, senior projectcoördinator van WNF Rusland, over de dieren. In 2040 wordt verwacht dat de populatie van de dieren met 10 procent is afgenomen.

Waar wonen de sneeuwpanters?

Ik zou zeggen: heel hoog in de bergen, op een hoogte van meer dan 3.000 meter... Sneeuwluipaarden zijn slechts verspreid over twaalf landen in het midden van de wereld: Azië, van zuidelijk Rusland tot aan het Tibetaanse plateau, Mongolië, China, Afghanistan, Pakistan, India en Nepal. De Russische groep is erg kwetsbaar omdat Rusland de meest noordelijke habitat is voor sneeuwpanters. De groep is losgekoppeld van de anderen en ook deze sneeuwpanters worden nog steeds geconfronteerd met de gevaren van stroperij en een gebrek aan voedsel. Het is een van de kleinste groepen ter wereld, slechts 2 procent van de wereldbevolking van 4000 dieren.

Niemand beschermt

Welk land heeft het grootste aantal sneeuwpanters?

China en Mongolië. En de meest eerbiedwaardige leven in Oezbekistan en Afghanistan. Niemand beschermt ze in die landen en aangezien er geen enkel natuurbeschermingsprogramma is, kunnen ze letterlijk verdwijnen in deze gebieden.

Hoe moeten we deze dieren redden?

Het belangrijkste is de bescherming van de leefgebieden van sneeuwluipaarden. Dat is waarom het WNF begon met het oprichten van beschermde gebieden zoals nationale parken in Rusland, China, Mongolië, India, Nepal en enkele landen in Centraal-Europa en Azië. Het is belangrijk om het aantal geiten in de gaten te houden - het voedsel van de panters - ze tegen de stropers te beschermen en te werken aan het vergroten van het aantal dieren. Nog een andere bedreiging is de klimaatverandering, omdat sommige groepen zich begeven op de ijskappen die kunnen verdwijnen. Maar dat is een probleem dat we alleen kunnen oplossen door de krachten te bundelen.

/WNF

/Raphael Ketcyan | WNF Rusland