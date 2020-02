Coronavirus bereikt Zwitserland en Spanje

Het coronavirus heeft nu ook Zwitserland en het vaste land van Spanje bereikt. Eerder werden er al besmettingen gemeld op het Spaanse eiland Mallorca en op de Canarische Eilanden.

In Zwitserland is een persoon besmet geraakt met het virus. Dat melden de autoriteiten volgens de omroep SRF. En ook in Barcelona is een besmetting gemeld. Dat is de eerste op het vaste land van Spanje.

De gezondheidsautoriteiten in Catalonië komen dinsdagmiddag tijdens een persconferentie met meer informatie, berichten plaatselijke media. Ook in Oostenrijk is het coronavirus vastgesteld bij twee Italianen van 24 jaar. Zij verbleven in de deelstaat Tirol.

De Zwitserse minister van Gezondheid, Alain Berset, zei tegen de media dat het land goed is voorbereid en de regering de toestand scherp in de gaten houdt. Het virus is geconstateerd in het zuidelijke kanton Ticino.

Dagelijks gaan bijna 70.000 mensen van Italië naar het Italiaans sprekende Ticino om er te werken. Volgens Berset zijn er geen reisbeperkingen van kracht. Ticino ligt als een soort inham in de Italiaanse regio Lombardije. Daar zijn in Italië de meeste gevallen van het coronavirus geconstateerd.

Pandemie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om de corona-uitbraak een pandemie te noemen, maar toch moeten landen volgens de organisatie ‘in staat van paraatheid’ zijn. Nu het virus ook in Zuid-Korea, Italië en Iran is opgedoken, maakt de WHO zich ‘grote zorgen’, is te lezen in een persbericht.

Inmiddels is het virus in 34 landen vastgesteld. Maandag maakten Irak, Afghanistan, Koeweit, Oman en Bahrein bekend dat er inwoners waren die besmet zijn met het coronavirus. Al deze besmettingen waren te herleiden naar contacten met mensen uit Iran.

Overleg

Dinsdag overleggen de ministers van Volksgezondheid van Italië en diverse buurlanden over de uitbraak. De landen die aan het overleg meedoen behalve Italië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Kroatië.