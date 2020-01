Zijn eerste ritje smaakte naar véél meer

Amsterdamse vervoerder start met ludieke wervingsactie: conducteur voor een dag. GVB-fan Clarenzo beet het ochtendspits af.

De deuren vliegen open, een kinderwagen vindt met behulp van een paar extra handen de weg naar buiten, binnen wacht een opgewekt goedemorgen. „Hoe vriendelijker je begroet, hoe groter de kans is dat mensen naar je glimlachen en dat is gewoon leuk.” Clarenzo Ment (18) zit met een grijns van oor tot gouden oorknopje achter de balie in het midden van de tram, dat nog geen twee jaar geleden een afgesloten hokje was en waar nu in blauwe letters ‘service’ opstaat. Gedurende de hele rit van tram 13 naar CS, en weer terug richting Nieuw-West, zal die lach niet van zijn gezicht verdwijnen en waarom ook: hij doet precies wat hij zijn hele jonge leven al wil. Bij GVB werken, al is het voor nu nog maar voor een rit, „maar ik ga als ik zo thuis ben, meteen solliciteren, dat mag nu ik achttien ben geworden.”

Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even meneer de conducteur voor een dag?

De deuren gaan weer open. „Boks, ouwe!” begroet een jongen hem. „Staat je goed.” Ze kennen elkaar, zegt de conducteur voor een dag snel. Een tienermeisje met de haren voor de ogen en oordopjes in loopt ietwat gebogen voorbij, zonder op te kijken. Toch zegt hij gewoon gedag en haalt dan zijn schouders op. Iedereen begroeten, luidt zijn conducteursmotto nu al. „Ook als mensen helemaal geen sjoege geven.”

Hulplijn

Met zijn keurige, thuis uitgekozen blauwwitte outfit lijkt Ment zo van het GVB-intranet te zijn geslopen, alleen de grote button met ‘Conducteur voor een dag’ geeft prijs dat hij nog niet in vaste dienst zit. En zijn das is in bruikleen, „die moet ik straks weer inleveren.” Na een twaalftal haltes, blijkt dat hij alle vragen van toerist tot Amsterdammer weet te beantwoorden. Hij kent het hele lijnennetwerk uit z’n hoofd en mócht je ooit in een ov-quiz belanden, neem hem dan mee als hulplijn. „Wist je dat er 63 15G trams bijkomen, met optie tot 60 meer?”

Collega-voor-een dag en begeleidend conducteur Ada Bont klopt hem op de schouders. „Hij weet álles al!” Zijn lach wordt zo mogelijk nog breder. Ment is geen onbekende bij de Amsterdamse vervoerder. Zijn tante Chantal is „zijn grote voorbeeld”: ze begon als conducteur, is nu bestuurder en met haar bezocht hij menig open dag en googel je Clarenzo Ment, dan zijn er drie letters die opvallend vaak bij berichtgevingen van en over de Amsterdammer oppoppen: ‘Dag @GVB klopt het dat jullie morgen gaan staken?’ En ‘Superfan van het eerste uur’ afzender @GVBnieuws, met een foto van hem (weer die grijns) en de voormalige directeur.

End of line

„Gaat het goed achterin?” klinkt ineens de stem van de bestuurder door de intercom. Ment pakt de buigbare microfoon vast en brengt hem naar zijn mond. „Heel goed!” Hoewel de conducteur achter de servicebalie in twee jaar tijd een vertrouwd ov-beeld is geworden, is dit niet in elke tram zo. Officieel hoeft het niet en volstaat alleen een bestuurder, maar het is een stukje service naar de reizigers toe, licht Bont toe. Een goed visitekaartje voor het Amsterdamse vervoersbedrijf. „We vormen een duo samen.” Al heb je met de een meer contact dan met de ander, beaamt ze, „Met sommigen neem ik rustig de hele rit de wereldproblematiek door. Over het Coronavirus en de samenzweringstheorieën hierover, echt heel erg interessant, ken je ze al?” Voordat ze daarover kan uitweiden, wordt ze aangesproken door een vrouw met een blindenstok, die wil weten waar de Burgemeester van Leeuwenlaan is. Maar superMent pakt het al op. „Nog een halte verder mevrouw, ik zal het zo omroepen.”

Hoewel het voor hem allemaal nog echt moet beginnen, is voor nu de eindhalte is in zicht. Hij buigt zich weer naar de microfoon toe en nog eenmaal klinkt in tram 13 de stem van Clarenzo Ment. „End of the line.” Voor nu dan, met een beetje geluk zit hij er over een dikke maand weer, maar dan met z’n eigen blauwwitte das. En als het nou niet lukt? Zijn lach verdwijnt heel even, maar hij herpakt zich snel. Voor Ment geen plan b, alleen met de G en de V ervoor. „Ik blijf het net zolang proberen totdat het lukt.”

Wervingsactie

Amsterdams vervoersbedrijf GVB zoekt 50 nieuwe conducteurs en 100 bestuurders. Er is een tekort, zo licht een woordvoerder toe. „Deels door vergrijzing, deels door uitbreiding.” Zo gaat dit jaar de nieuwe Amstelveenlijn rijden en komen er tientallen nieuwe trams bij.

De originele wervingscampagne ‘Conducteur voor een dag’ bleek populair en de afgelopen weken meldden ruim 300 mensen zich aan. „De komende weken zijn er in meerdere trams elke dag conducteurs voor een dag aan het werk. Voor de een is het de manier om te ervaren of het echt iets voor hem of haar is, voor een ander is het voor de fun en een unieke mogelijkheid om in de huid te kruipen van een GVB-conducteur.”