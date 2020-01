Zes trends voor bedrijfsevenementen in 2020

Als bedrijf wil je graag indruk maken op zoveel mogelijk mensen. Sommige bedrijven investeren daarom in bedrijfsevenementen, waar ze zich kunnen presenteren en deelnemers kunnen informeren. Wat speelt er dit jaar?

Anno 2020 is het niet zo makkelijk meer om indruk te maken op een publiek dat alsmaar meer gewend is en daardoor wat verwend is geraakt. Hoe laat je zien dat je bij de tijd bent? We bespreken zes trends voor 2020 op het gebied van bedrijfsevenementen.

Duurzaam en circulair

Duurzaamheid is een hot topic anno 2020. Als bedrijf is dit een trein waar je op moet springen om niet afgeschilderd te worden als een milieuvervuiler, want verwijten zijn snel gemaakt tegenwoordig. Duurzaamheid kun je ook toepassen op je bedrijfsevenement. Zorgen dat er zo min mogelijk wegwerpplastic wordt gebruikt, bijvoorbeeld. Ga voor een locatie die goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Maak gebruik van lokale producten. Probeer zo min mogelijk energie te verbruiken. Werk met aanmeldingen en een gastenlijst, zodat er zo min mogelijk verspild wordt. Denk ook circulair: maak gebruik van spullen die hergebruikt kunnen worden, in plaats van weggegooid.

Vegan catering

Steeds meer mensen kiezen ervoor om geen vlees meer te eten, of zelfs helemaal geen dierlijke producten meer te consumeren. Anderzijds gaat een vleeseter niet dood aan het ontbreken van vlees bij een bedrijfsevenement. Daarom kiezen steeds meer organisatoren van bedrijfsevenementen ervoor om het aanbod van de catering veganistisch te maken. Doe jij dit ook, dan is dit een vooruitstrevend gebaar waarbij je niemand uitsluit.

Virtuele events

Het liefst wil je zoveel mogelijk mensen bereiken met het bedrijfsevenement waar je veel moeite, tijd en geld in steekt. Waarom zou je het laten bij een volledig ‘offline’ evenement? Steeds vaker worden (onderdelen van) evenementen gestreamd zodat mensen die niet aanwezig zijn kunnen meekijken. Ook kun je interessante onderdelen van je event opnemen en uploaden zodat ze te allen tijde terug te kijken zijn. Zo haal je het maximale uit je bedrijfsevenement.

LinkedIn-events

LinkedIn rolt een handige nieuwe mogelijkheid uit om evenementen te publiceren op je profiel; iets waar veel gebruikers al lang op zaten te wachten. Op dit moment kun je alleen events aanmaken vanuit je eigen profiel. Een echt persoon is dus in alle gevallen de organisator van het evenement. Bij een private event ben jij degene die specifieke personen uitnodigt voor het evenement door middel van een event-link. Iemand die niet uitgenodigd is, kan bij een klik op de link wel verzoeken om deel te mogen nemen. Deelnemers van het evenement kunnen ook hun netwerk uitnodigen. Je kunt hiertoe oproepen in een post in het event zelf. Zodra de deelnemers binnenstromen, kun je beginnen met posten in je event. Zo kun je op een handige manier je deelnemers op de hoogte houden van recente ontwikkelingen rondom het evenement en andere belangrijke zaken.

Instagramwaardige momentjes creëren

Het fijnste is natuurlijk als de deelnemers van jouw bedrijfsevenement zo enthousiast zijn dat ze erover gaan posten op social media. Daarom proberen organisatoren van bedrijfsevenement steeds vaker om bezoekers op een positieve manier te verrassen. Door bijvoorbeeld een hippe foodtruck te latenkomen om mensen van snacks te voorzien, of een pop-up bar te plaatsen voor de drankjes. Je kunt ook zorgen voor gerechtjes die er zo aantrekkelijk uitzien dat men het wel móet posten op Instagram. Nodig een bekend persoon uit als keynote-speaker waar bezoekers mee op de foto kunnen (voor een bord met jouw bedrijfslogo), en je bent verzekerd van aandacht op de social media.

Zorg voor wow-momenten

Je moet in deze tijd zoals gezegd mensen verrassen met de entourage, maar ook met het inhoudelijke deel van het evenement. Mensen zijn niet snel meer onder de indruk. Daarom doen organisatoren van bedrijfsevenementen steeds harder hun best om met bijzondere dingen te komen. Laat bijvoorbeeld een presentatie of speech geven door een geprojecteerd hologram van een persoon. Of gebruik een 3D-show bij een deel van je evenement. Natuurlijk zijn dit flinke investeringen, maar tegenwoordig moet je nu eenmaal hard werken om onthouden te worden.