We hebben ons EHBO-koffertje niet op orde

Het is hoog tijd dat we allemaal eens de kast in duiken om te bekijken of de EHBO-kit wel op orde is.

Heb jij een sterk verouderde verbanddoos met wat oude pleisters, een bot schaartje en nog steeds een flesje jodium terwijl dat er al tien jaar niet in thuishoort? Je bent niet de enige. Livis, opleider in EHBO- en BHV-cursussen, riep donderdag spontaan tot de eerste ‘Nationale Check Je EHBO-kit Dag’ uit. Een dag – dat mag vrijdag of in het weekend natuurlijk ook – om je verbanddoos eens te checken. En of die er überhaupt wel staat.

Veel kinderen gewond

Elke minuut loopt in Nederland iemand in of rond het huis een wond(je) op. Online verzekeraar Inshared berekende dat jaarlijks 190.000 kinderen de dupe zijn. Het is tijd om een lijst samen te stellen voor een goede inhoud van je EHBO-kit (zie onderaan), vindt Livis. ‘Want bij een groot aantal mensen is de verbandtrommel niet op orde. Materialen ontbreken of de houdbaarheidsdatum is verstreken’, zo werd donderdag naar buiten gebracht.

Lodewijk Wever, directeur van Livis, geeft toe dat voor die constatering geen diepgravend onderzoek is gedaan. Continue navraag bij de 50.000 cursisten per jaar zegt hem echter genoeg. „De meeste huishoudens hebben wel iets van een EHBO-koffer, maar het is vaak toch de verbanddoos die je in je studententijd al had.” En dat terwijl de aanschaf van een geschikte EHBO-kit zo simpel is. Wie een grote supermarkt of een zaak als Etos binnenstapt, vindt ‘m in het schap.

(illustratie: Eefje Savelkoul)

„Genoemde lijst met juiste inhoud is een samenstelling van richtlijnen van het Rode Kruis en onze eigen visie daarop”, zegt Wever. „Hoeveel mensen er in een gebouw of bedrijf zijn en hoeveel er dus gewond kunnen raken, bepaalt de grootte van je EHBO-koffer.” De uitgebreide lijst hoef je dus echt niet thuis in de kast te hebben staan. Wat heb je wél per se nodig? Wever: „Je moet een wonddrukverband kunnen aanleggen. Dat betekent dat je een stevig fixatiewindsel nodig hebt, een elastisch windsel, een gaasje en een snelverband. Met die vier dingen kun je al veel oplossen.”

Aanvullen kan altijd

Dat, de nodige pleisters, tape en een schaartje maken dat je EHBO-doos al keurig op orde is. Aanvullen kun je het natuurlijk altijd. Met plastic handschoenen bijvoorbeeld, zodat je niet in aanraking komt met bloed van een ander en het slachtoffer niet met bacteriën van jouw handen. En desinfectiemiddel dan? Wever: „Dat heb je eigenlijk alleen maar nodig als je een oppervlakkige wond hebt, waar vuil in kan komen. Een bloedende wond maakt zichzelf schoon.”

Bij aanvullende ‘spullen’ moet je wel weten hoe je ze moet gebruiken, geeft Wever mee. En daar is nou wél goed onderzoek naar gedaan. Het Rode Kruis constateerde eerder dat 97 procent van de Nederlanders onvoldoende kennis heeft over het verlenen van eerste hulp. De verbanddoos is dus van belang, maar dat geldt ook voor parate kennis.

Zelfredzaamheid bevorderen

De missie van Livis is om de zelfredzaamheid van Nederlanders te bevorderen en kennis te laten hebben van EHBO. „We hebben het steeds over thuis, maar vergeet de auto niet”, geeft directeur Wever nog als tip. „Een trommeltje voor onderweg is ook belangrijk. Veel moeders hebben nog wel wat pleisters in de tas, maar een standaard EHBO-kit in je auto is nooit weg.”

Nicolette Kluijver. / Marco de Swart | ANP

Presentatrice Nicolette Kluijver is het gezicht van de Nationale Check je EHBO-kit dag. Nicolette: „Hoe belangrijk een volwaardige EHBO-kit is, kom je vaak pas achter als het te laat is. Als moeder van drie mega enthousiaste en beweeglijke kinderen weet ik dat een ongeluk in een klein hoekje zit.” Speciaal voor de Nationale Check je EHBO-kit dag ging Nicolette op pad om bij mensen thuis te kijken hoe het gesteld is met de EHBO-kit.

Zo is je EHBO-kist geweldig gevuld

• Latex handschoenen • Verbandschaar • Desinfectant • Beademingsdoekje • Splinterpincet • Leukoplast tape • 30 pleisters • Snelverband • Gaaskompres steriel • Metalline kompres • Hydrofiel Zwachtel • Veiligheidsspelden • Ideaal Zwachtel • Plat wondsnelverband • Tekenverwijderset.