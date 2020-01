Toerisme Giethoorn neemt af door coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus blijken fors minder mensen op reis te willen naar China. Aan de andere kant lopen toeristische trekpleisters in Nederland omzet mis doordat Chinezen hun reis annuleren.

Giethoorn is een van de populairste toeristische trekpleisters van Nederland. Ieder jaar komen naar schatting 350.000 Chinezen naar ‘het Venetië van het Noorden’. Maar dat aantal is dit jaar beduidend minder.

De Chinese overheid heeft vanwege het dodelijke coronavirus het reisadvies voor China aangescherpt en vanaf dinsdag gelden voor het hele land veiligheidsrisico’s. Zo mogen reisbureaus in China geen reispakketten meer aanbieden voor zowel binnen- als buitenland en dat kan een behoorlijke klap betekenen voor het toerisme in Nederland.

58 annuleringen

„Vorige week heb ik maar liefst 58 annuleringen ontvangen van mensen uit Aziatische landen die in februari naar Giethoorn zouden komen”, zegt Miriam Slomp-Dekkers van hotel De Pergola in Giethoorn. „Normaal zouden dit er een stuk of tien zijn.” Volgens de eigenaresse van het hotel annuleren Aziaten wel vaker vlak van tevoren, omdat ze hun visum bijvoorbeeld niet rond krijgen. „Maar het aantal annuleringen is de afgelopen weken wel extreem.” Of dit echt door de uitbraak van het coronavirus komt, durft ze niet te zeggen. „Maar het is wel heel toevallig.”

Door de annuleringen loopt Slomp-Dekkers best wat omzet mis, aangezien gasten tot twee dagen van tevoren zonder reden gratis kunnen annuleren. „Het is nu laagseizoen, maar juist rond deze tijd van het jaar zijn alle beetjes mooi meegenomen.”

Giethoorn wordt ook wel 'het Venetië van het noorden' genoemd. / ANP

Geen paniek

Ook bij Hotel-Restaurant de Kruumte in Giethoorn hebben ze last van de gevolgen van het coronavirus. Esther Oosterhof ziet ook daar het aantal annuleringen oplopen. „En er komt sinds de uitbraak geen enkele Chinese reservering meer binnen”, vertelt Oosterhof. Toch is ze niet echt bang voor de toekomst. „Er komen wel veel Chinezen deze kant op, maar het lijken er ook veel omdat ze opvallen. Het grootste deel van het toerisme bestaat uit Europeanen, maar die vallen natuurlijk minder op”, legt Oosterhof uit. Ook Slomp-Dekkers maakt zich niet echt druk: „Nee, we zijn niet in paniek, maar wel alert. We houden alles goed in de gaten.”

Het Giethoornse hotel d’Olde Smidse merkt er daarentegen nog niks van. Ze verwachten vooral in april wat verschil te gaan zien. „Normaal gesproken komen er dan ontzettend veel Chinezen deze kant op. Dat zal dit jaar wel wat anders zijn”, vertelt Mariska Bons. Eind maart gaat ook de Keukenhof weer open. Daarvoor komen veel Aziaten naar Nederland en zij boeken dan vaak ook een reis naar Giethoorn. „Maar we zullen zien”, zegt Bons. „We kunnen helaas niet in de toekomst kijken.”

India ineens populair

Aan de andere kant merken ook reisorganisaties dat Nederlandse consumenten terughoudend zijn met het boeken van een reis naar China. „Januari en februari zijn de grootste boekingsmaanden van het jaar, dus de druk staat nu flink op de ketel. We verkochten begin januari veel reizen naar China, maar sinds de uitbraak zien we een enorme daling”, legt Frangken Tuhumena van 333travel uit. Wel ziet hij een duidelijke verschuiving naar andere Aziatische landen. „Wat vooral opvalt is dat India ineens erg populair is. Dat is nooit een hoogvlieger geweest, maar de afgelopen weken gaan de reizen naar India als een tierelier.”

Volgens Gerrit Sloot van reisorganisatie NRV kijken genoeg mensen nog naar de reizen naar China op hun site. „Maar ze wachten wel duidelijk nog even met boeken. Je ziet enige aarzeling, want er wordt op dit moment een stuk minder geboekt.”

Ondanks dat er geen enkele reis van 333travel in de buurt komt van de Chinese stad Wuhan, waar het virus is uitgebroken, zijn veel reizigers toch bezorgd. „Als klanten bellen om hun reis naar China te annuleren, proberen we ze eerst gerust te stellen. We leggen uit dat we niet in de buurt van Wuhan komen en dat er momenteel geen negatief reisadvies geldt.” De reisorganisatie zegt de richtlijnen van de ANVR (Algemeen Nederlandse Verenigingen van Reisondernemingen) te volgen en staat nauw in contact met Buitenlandse Zaken. „Er is dus geen reden om te annuleren. We vragen klanten daarom nog vier weken te wachten. Dan zal er meer informatie zijn en kunnen we altijd nog dingen aanpassen indien nodig.”

China in isolatie

In totaal zijn 106 mensen overleden aan het coronavirus. In heel China zijn voor zover bekend meer dan 4500 mensen besmet geraakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China daarom aangepast. In eerste instantie golden er alleen reisbeperkingen voor Hubei, de provincie waar Wuhan ligt, maar vanaf dinsdag gelden voor het hele land veiligheidsrisico’s. Iedereen wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven.

Daarnaast raadt de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) ondernemers en hun personeelsleden die op dit moment in China zijn aan om daar voorlopig te blijven. „Wij adviseren medewerkers van onze leden die in China zijn en daar het Chinese Nieuwjaar vieren om hun vakantie te verlengen, in China in isolatie te blijven en pas daarna terug te keren naar Nederland.”