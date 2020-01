Organisatie: 'Varkens worden soms levend gekookt'

Het toezicht in Nederlandse slachthuizen faalt nog steeds. Er worden herhaaldelijk varkens bij vol bewustzijn geslacht, blijkt uit rapporten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), opgevraagd door organisatie Varkens in Nood.

De organisatie wil daarom dat cameratoezicht in alle slachthuizen verplicht wordt gesteld. Daarbij moeten de beelden extern bekeken kunnen worden om zo de misstanden tegen te gaan.

Verdronken in heet water

Het rapport gaat de tijdsperiode van begin 2018 tot juni 2019. Varkens bleken levend te worden verdronken in heet water, dieren met botbreuken en ontstekingen zijn illegaal vervoerd en dieren zijn levend in de kadaverbak beland.

In de rapporten staan niet per definitie alle incidenten, het gaat om de gebeurtenissen die zijn gerapporteerd door de NVWA. Voorvallen worden soms bewust niet gerapporteerd, blijkt volgens Varkens in Nood uit gesprekken met werknemers. Ook kan de autoriteit niet overal aanwezig zijn, waardoor de organisatie aanneemt dat er veel meer incidenten zijn.

Maat is vol

Voor Varkens in Nood is de maat vol. „Van de omschrijvingen van de inspecteurs lopen de rillingen me over de rug", zegt dierenarts Frederieke Schouten in een persbericht van de organisatie. „Het is absoluut onacceptabel dat dieren op zo een gruwelijke wijze aan hun einde komen. De enige oplossing is onafhankelijk cameratoezicht op iedere slachtlijn. En een slachthuis dat dan toch nog meer dan één keer de fout in gaat moet per direct gesloten worden."

In 2018 bood de organisatie al een petitie aan in de Kamer om cameratoezicht verplicht te maken in slachthuizen.