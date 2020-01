Online training zelfmoordpreventie kan levens redden

Je kunt het risico op suïcide mogelijk verkleinen door hierover in gesprek te gaan, maar dit kan moeilijk zijn. Daarom brengt 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training uit.

Tijdens die training leer je signaleren, door te vragen en samen hulp te zoeken. Zodat iemand die zelfmoordgedachten heeft mogelijk uit zijn of haar isolement komt.

Onuitwisbare indruk

Volgens Astrid van Vugt (60) is dat een goede manier om het taboe rondom zelfdoding te doorbreken. Van Vught verloor zeven jaar geleden plotseling haar zoon Rogier (25) aan zelfdoding. „Mijn verdriet als moeder was en is intens. Ik mis mijn zoon nog elke dag”, vertelt ze aan de telefoon. „Het viel mij op dat er weinig hulp was. Ik miste handvatten om hiermee om te gaan.” Gelukkig wordt er steeds meer over gesproken, maar ze zegt wel dat er nog een lange weg te gaan is. Ze is daarom de Rogier Hulst Foundation gestart en zet zich in voor lotgenoten en preventie suïcide voor jongeren.

Michan Tolman van creatief bureau Popcorn Stories heeft samen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie de video’s en content voor de cursus gemaakt. Hij gelooft namelijk dat negatieve ervaringen ook positieve veranderingen teweeg kunnen brengen. Twee jaar geleden verloor Tolman zijn vader aan zelfdoding. „Mijn moeder, mijn zussen en ikzelf bleven achter met een miljoen vragen”, vertelt hij. „De momenten van angst en onzekerheid die wij voor en na zijn dood hebben moeten doorstaan hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op ons gezin.”

Michan Tolman met z'n vader. / Privéfoto

Interactie

Uit onderzoek van Stichting 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord helpt en mogelijk levens kan redden. Maar zo’n gesprek over zelfmoordgedachten is voor veel mensen niet makkelijk. „Het is ook eng en heftig om dit gesprek aan te gaan bij een collega, vriend of zelfs je partner”, legt Gert Willem Haasnoot van Stichting 113 Zelfmoordpreventie uit. „Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat je de vraag durft te stellen. Door middel van deze interactieve training leer je signalen te herkennen en de juiste te vragen. Uiteindelijk is het doel om samen hulp te gaan zoeken. Zo kun je hopelijk voorkomen dat iemand verder afglijdt.”

De gratis online training bestaat onder andere uit een interactieve video, waarin je feedback krijgt op de keuzes die je maakt. Je krijgt steeds de keuze uit drie mogelijke vragen die je zou kunnen stellen. Op basis van jouw antwoord krijg je feedback en word je verder begeleid in het voeren van het juiste gesprek. Daarnaast bestaat de training uit een paar zogenoemde ‘impact-video’s’. Hierin vertelt een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld hoe het is om iemand te verliezen aan zelfdoding. Ook al staat Van Vugt helemaal buiten de training, ze kan niet anders dan enthousiast zijn. „De filmpjes hebben veel impact en de interactie is belangrijk, want dat werkt beter dan een lap tekst. Dit is een stap in de goede richting.”

Bespreekbaar maken

Zelfmoord kost jaarlijks drie keer meer levens dan het verkeer. Elke dag belanden 40 mensen op de eerste hulp na een zelfmoordpoging. Vijf mensen overleven dit niet, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal mensen dat dénkt aan zelfmoord, is nog veel hoger: ongeveer 1 tot 3 procent van alle Nederlanders. Toch hebben veel mensen het niet in de gaten als iemand hieraan denkt. Ook Tolman heeft nooit iets aan zijn vader gemerkt, vertelt hij. „Hij was wel wat stiller geworden, maar daar hebben we nooit wat achter gezocht. Hij is heel stil uit ons leven weggeglipt, zonder dat we daar oog voor hadden. Ik denk dat als ik toen de informatie uit deze training had gehad, dat we meer voor hem hadden kunnen betekenen. Want als ik terugkijk, waren er wel degelijk signalen.”

Michan Tolman / Privéfoto

In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je de ander niet op gedachten door over zelfmoord te praten. Volgens Haasnoot hoef je niet bang te zijn om iemand te kwetsen met de vraag of diegene aan zelfdoding denkt. „Als je het op het juiste moment, met oprechte belangstelling en goede intenties vraagt, zal degene dat nooit vervelend vinden”, zegt hij. Van Vugt deelt die mening. „Je moet er júist naar vragen, omdat ze zo zich dan begrepen voelen. Zo durven ze er juist over praten en kunnen er stappen worden gezet.”

De training is gratis te volgen via vraagmaar.nl/online-training en duurt een 60 minuten. Dit klinkt misschien lang, maar volgens Tolman kun je zoiets niet in vijf minuten leren. „Ik vind het eigenlijk zelfs kort, als je kijkt dat je er iemand mee zou kunnen redden.”

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0900-0113 of chat via 113.nl.