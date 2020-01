Nederlandse detective vindt eeuwenoud boek terug

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een spectaculaire vondst gedaan. Hij wist een eeuwenoude, gestolen dichtbundel terug te vinden.

Het gaat om een eeuwenoude dichtbundel uit de Iraanse literatuur met verzen van de beroemde Perzische dichter Hafiz. Brand bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De binnenkant van de bundel / ANP

Gestolen uit Duitsland

De bundel werd dertien jaar geleden gestolen in Duitsland. Brand kreeg een tip uit Duitsland dat de bundel zich ergens in Engeland moest bevinden. Na onderzoek van de speurder kwam hij de bezitter op het spoor.

Deze heeft het met goud ingelegde boek teruggegeven. Met zijn actie was hij naar eigen zeggen de Iraanse geheime dienst voor, die volgens Brand ook op zoek was naar de bundel. De bundel zou zeker een miljoen euro waard zijn.

Eerder wist Brand andere gestolen kunstwerken op te sporen, zoals een schilderij van Pablo Picasso en kunst die door nazi's in beslag was genomen.

De binnenkant van de bundel / ANP

Duits bron

Brand besloot op zoek te gaan naar de dichtbundel nadat zijn Duitse bron hem had toevertrouwd bang te zijn voor de Iraanse geheime dienst, beschrijft hij de zaak op zijn site. Hij vreesde dat die hem verdacht van betrokkenheid van diefstal van het boek. Brands doel was de Iraniërs voor te zijn zodat zij hun onderzoek zouden staken. „Bovendien zou het boek dan niet naar Iran gesmokkeld worden", zegt hij.

Zijn zoektocht leidde hem naar een Londense handelaar in islamitische manuscripten. Deze kunsthandelaar had het boek jaren geleden verkocht aan een bevriende dealer, die inmiddels was overleden. Hij had het boek voor zijn dood doorverkocht aan een Iraanse verzamelaar, woonachtig in Engeland. Het zou hem niet bekend zijn dat het om een gestolen boek ging, omdat dit nergens vastgelegd zou zijn.

De voorkant van de bundel / ANP

Gevlucht

Toen deze verzamelaar lucht kreeg van Brands zoektocht en besefte dat het boek gestolen was, vluchtte de handelaar uit angst voor de politie naar Parijs, aldus de kunstdetective. Het lukte Brand om de handelaar terug te laten keren en het boek aan hem over te dragen. De kunstdetective meldt in De Telegraaf dat het boek teruggaat naar de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar.