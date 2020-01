Nala of Tijger? De populairste kattennamen

Maarten van der Weijden daagt zichzelf opnieuw uit. Donderdagavond springt hij het Oosterhoutse zwembadwater in met als doel in een etmaal minimaal 101,9 kilometer af te leggen.

Dit keer geen tocht door de Friese wateren, maar ‘gewoon’ in het zwembad van Oosterhout. Zijn taak: 24 uur lang baantjes trekken van 25 meter. In datzelfde bad heeft hij al twee eerdere pogingen gedaan om in een etmaal zoveel mogelijk kilometers te zwemmen. De eerste keer slaagde hij er niet in het record van 101,9 kilometer te overtreffen. Hij kwam 2,4 kilometer tekort. Ook de tweede maal ging de titel aan zijn neus voorbij; ondanks hij 900 meter meer zwom dan het wereldrecord op naam van de Zweed Anders Forvass, werd de poging na anderhalf jaar ongeldig verklaard. Er was niet 24 uur lang een geluidsopname gemaakt.

Overtuigd dat de Olympiër het wereldrecord nu wél op zijn naam gaat schrijven, is hij een dag voor ‘d-day’ niet. „Daar ga ik niet zomaar vanuit”, zegt Maarten van der Weijden (38). „De Elfstedentocht heeft mij een stukje langzamer gemaakt.” Zijn gemiddelde snelheid tijdens de Tocht was ongeveer 3 kilometer per uur, nu moet hij bijna voldoen aan een wandeltempo en 4,5 kilometer per uur zwemmen. „Tijd om uitgebreid te eten of even langzamer te zwemmen, zoals dat tijdens de Elfstedentocht kon, heb ik niet. Overal moet ik secondes winnen.” Ieder half uur gaat hij kort wat drinken en eten. „Allemaal in vloeibare toestand, zodat zo’n etenszak in één keer in mijn mond kan worden gespoten.”