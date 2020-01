Na bosbranden nu hevige overstromingen in Australië

Alleen op vakantie met je partner zit er vaak niet meer in als je kinderen hebt. Het Australische echtpaar Cassie en Chris Langan is het echter toch gelukt. In plaats van hun 'ondankbare kinderen' namen ze hun internetmodem mee op reis.

Het stel had een dagtrip naar een kuststad in Australië gepland en vroeg hun kinderen of ze zin hadden om mee te gaan. „We vroegen onze kinderen of ze zin hadden in een dagje Warrnambool en we kregen het volgende antwoord: ‘Dat is zo saai, we willen niet", laat Cassie op Facebook weten. „Daarop besloten Chris en ik om in plaats van onze drie ondankbare kinderen het meest overwerkte lid van onze familie – ons internetmodem – mee te nemen voor een leuk dagje uit."

De modem had volgens de vrouw een geweldige dag vol rust. Haar kinderen waren echter een stuk minder blij dat hun geliefde modem een dag weg zou zijn.