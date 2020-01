Meghan heeft deal gesloten met Disney

Goed nieuws voor fans van Meghan Markle! Het lijkt erop dat de actrice terugkomt op televisie. Markle heeft een deal gesloten met Disney.

Dat laat The Times weten. De vrouw van prins Harry gaat een voice-over inspreken, maar niet voor eigen gewin. In ruil voor de voice-over gaat er een donatie naar een hulporganisatie.

Olifanten in het wild

Markle heeft gekozen voor hulporganisatie Elephants Without Borders. Die organisatie zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild. De dieren worden door de organisatie onder meer beschermd tegen stropers.

Meghan zou de voice-over al hebben opgenomen voordat zij en Harry woensdag bekendmaakten een stap terug te willen doen als 'senior' leden van het Britse koningshuis. De hertog en hertogin van Sussex zullen zich de komende tijd nog steeds bezig houden met koninklijke verplichtingen, maar hebben ook voorgenomen zich te richten op nieuwe liefdadigheidsdoelen.

Een fortuin verdienen?

Het stel zou hun bekendheid in willen gaan zetten om goede doelen onder de aandacht te brengen, onder meer door het uitgeven van boeken en ‘merchandising’. „Ze zullen klein beginnen, later gaan ze dan waarschijnlijk producten verkopen die nog hoger liggen in waarde. Ze zullen in een oogwenk een fortuin verdienen”, speculeerde een verkoopexpert in de Daily Mail.