Levensreddende medicatie laat te lang op zich wachten

Op 27 januari wordt traditiegetrouw herdacht dat Auschwitz werd bevrijd en de Holocaust plaatsvond. Dit jaar is die herdenking extra speciaal, want het is 75 jaar geleden dat deze historische gebeurtenissen plaatsvonden.

Onder de Holocaust wordt de vervolging en vernietiging van de Europese Joden door de nazi’s verstaan, legt René van Heiningen van het NIOD uit. Het begrip Holocaust is Grieks voor ‘brandoffer’. Joden noemen het liever de Sjoa, Hebreeuws voor catastrofe. Het begin van de Holocaust wordt (doorgaans) gedateerd op 1933, nadat Adolf Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen. Het einde van de Holocaust valt samen met de ondergang van nazi-Duitsland in mei 1945 en dus met het einde van de Tweede Wereldoorlog.

„Van alle kampen waarin joden tijdens de oorlog zijn omgebracht was Auschwitz het kamp waarin de meeste joden zijn omgekomen", vertelt Van Heiningen. Ook vele Sinti en Roma werden in het kamp vermoord. „Deze massale, industriële moord op meer dan één miljoen mensen heeft Auschwitz tot hét symbool voor de moord op de Joden gemaakt en – in meer algemene zin – tot het symbool van de strijd tegen racisme, discriminatie en mensenrechtenschendingen. Met de Auschwitz-herdenking wordt hiervoor jaarlijks aandacht gevraagd."